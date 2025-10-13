Pura adrenalina y virtuosismo técnico. Por qué 'The Furious' es "una de las grandes películas de artes marciales del siglo"

Hay películas de acción que buscan el espectáculo, y otras que van más allá, elevando el género de una forma única. En ese segundo grupo está 'The Furious'. Dirigida por el japonés Kenji Tanigaki, veterano del género, esta película lleva las artes marciales a un nivel de virtuosismo pocas veces visto. La historia arranca con el secuestro de una niña y una periodista, uniendo a un padre mudo experto en combate con un hombre decidido a salvar a su mujer. A partir de ahí, la trama se convierte en una sucesión vertiginosa de peleas rodadas con un pulso firme, donde la violencia se transforma en una danza visual.

Un nuevo thriller imperdible

En su último vídeo de Festivales y Premios desde Sitges, Alejandro G. Calvo lo tiene claro: 'The Furious' es "una de las grandes películas de artes marciales del siglo". "Me ha vuelto tarumba, me ha encantado. Me lo he pasado enorme", confiesa, comentando que, para él, la película de Kenji Tanigaki se une al selecto grupo que forman 'The Raid', 'The Raid 2' y 'The Night Comes for Us', películas que han redefinido la acción contemporánea.

El crítico destaca la precisión visual del filme:

"Una de las grandezas del cine de artes marciales bien hecho es que es tan importante la coreografía del golpe como la puesta en escena del mismo. Las peleas se sostienen en planos amplios y sin cortes, y ahí disfrutas completamente de la acción de los especialistas"

Sobre Tanigaki, Calvo apunta que "ha trabajado muchísimo con Donnie Yen y se nota que sabe construir una pelea desde dentro. Todas las coreografías están dibujadas, planificadas y dirigidas por él. Es un experto en la materia y eso se ve claramente en las imágenes. La película es una fiesta continua".

Y concluye con una declaración que resume su entusiasmo: "Es una obra maestra. No sé si voy a ver una peli mejor que esta". Una frase que deja claro que 'The Furious' tiene el potencial para conquistar al público, que tendrá que esperar para verla en cines.

