Qué ocurre al final de 'Nadie te salvará': explicamos el destino de Brynn en su aterradora y divertidísima lucha por la supervivencia en clave extraterrestre

Llegó al catálogo de Disney+ sin hacer prácticamente ruido y ha terminando enamorando a medio mundo con su genial invasión alienígena silente, incluyendo a grandes como Guillermo del Toro. No cabe duda de que 'Nadie te salvará' es una de las grandes sorpresas de 2023, pero como todo fenómeno viral que se precie, está recibiendo un buen número de palos por unos detractores que están señalando con especial vehemencia uno de los elementos del largometraje.

Este no es otro que su final. Un simple paseo por las redes sociales —los comentarios del TikTok en el que la recomendé son un auténtico campo de minas— nos permiten comprobar cómo infinidad de espectadores se encuentran frustrados ante un fin de fiesta que no dudan de catalogar como confuso o, directamente, carente de sentido y toda lógica.

Pero calma total, porque la cosa es mucho más sencilla de lo que puede parecer a simple vista, y a continuación os propongo dar sentido al tercer acto de la película con una explicación que, para más solidez, está apoyada por las declaraciones de su director y guionista Brian Duffield. A partir de este momento, como es lógico, se vienen spoilers.

El descanso del guerrero

'Nadie te salvará' nos cuenta la historia de Brynn, una joven que vive aislada a las afueras de un pueblo atormentada por un evento de su pasado que desconoceremos hasta bien avanzado el metraje de la cinta. Una buena noche, la muchacha recibe la visita de unos extraterrestres con bastantes malas pulgas que intentan colonizar la zona injertando unos organismos en los seres humanos que les convierten en una suerte de "ultracuerpos".

Después de ser sometida a infinidad de perrerías en su lucha por la supervivencia, incluyendo enfrentarse a una doble suya, Brynn termina cayendo en las garras de los invasores tras ser abducida. Todo está perdido, o al menos, eso parece cuando los captores observan a la protagonista inconsciente y uno de ellos le toca en la frente; gesto que le permite —y, junto a él o ella, a nosotros— explorar la memoria de la chica.

Básicamente, lo que descubren los hombrecillos grises es que Brynn, durante una riña entre críos, golpeó con una piedra a su mejor amiga Maude acabando con su vida. Lo que parece ser únicamente una recapitulación de hechos se convierte en una suerte de epifanía cuando Brynn se encuentra con su yo de la infancia y pone una mano sobre la suya; una acción que se traduce en la aceptación de su culpa y la sanación, al menos parcial, de su trauma.

Al comprobar esto, los alienígenas deciden liberar a la joven, que al día siguiente se dirige a un pueblo de Mill River cuyos habitantes han sido reemplazados por sus clones extraterrestres. Esto, lejos de ser una tragedia, nos conduce hasta la última escena de la película, en la que Brynn baila feliz en una fiesta rodeada por sus nuevos viejos vecinos en un marco idílico que parece recrear la maqueta del pueblo ideal que construía con su madre.

Y, con el corte a negro final, llega la pregunta del millón: ¿Está Brynn soñando? ¿Forma parte del ejército de ultracuerpos extraterrestres y lo que vemos es sólo una proyección de su mente que la protege en un final feliz? No seré yo quien responda, sino Brian Duffield:

"Para Brynn, no es un delirio ni nada parecido. Adoro a Brynn. La adoro como personaje y por todo lo que ha pasado, y no tengo el corazón para ser un gilipollas. Y le dan tantos palos en la película que quería que nuestra chica estuviese bien.

Creo que, temáticamente, de lo que trata la película es sobre cómo ocurren estas cosas que cambian la vida, y luego tienes que reconstruir y descubrirlo. Sé que algunas personas han dicho, 'Oh, ¿está muerta o soñando?', o lo que sea. Creo que hay material que sugiere todo eso, pero creo que para el personaje de Brynn, es una experiencia genuina que está teniendo".

Catolicismo sci-fi

Como podéis ver, Brynn no está soñando. Pero, ¿qué significa todo esto? 'Nadie te salvará' no deja de ser una historia arquetípica de aceptación y sanación personal, y este cierre es el mejor que podía tener. No obstante, Guillermo del Toro apuntó en su cuenta de Twitter que la cinta sirve como una alegoría cristiana que alude al siguiente dogma: La gracia y la salvación surgen del dolor y el sufrimiento. Sólo podrás salvarte siguiendo este camino. Nadie más podrá salvarte.

El calvario al que se somete Brynn durante la invasión no deja de ser este sendero que le conduce a su salvación particular, y los extraterrestres, tras comprobar los secretos de su pasado, deciden concederle el final más dulce que pueden ofrecerle. Simple, sencillo y para toda la familia.

