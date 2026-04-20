'Torrente Presidente' fracasa con estrépito fuera de España: la película de Santiago Segura se pega un batacazo en Argentina

El triunfo de 'Torrente Presidente' en España es extraordinario. Tanto es así que ya es una de las 25 películas más taquilleras de la historia en nuestro país, pero una cosa es arrasar en casa y otra hacerlo en el resto del mundo. Ahí la primera prueba de fuego de la película de Santiago Segura era su lanzamiento en Argentina, donde no queda otra que hablar de un fracaso estrepitoso.

El propio Segura hizo algo de promoción con motivo de su estreno en Argentina, donde solamente la primera, la cuarta y la quinta entregas se habían visto también en cines. Su pico hasta ahora lo marcaba 'Torrente 4: Lethal Crisis' con unos 80.000 espectadores, cifra a la que 'Torrente Presidente' no va a llegar ni de broma.

De arrasar en España a pegársela en Argentina

Tras dos fines de semana en las salas de ese país, 'Torrente Presidente' acumula 7.369 espectadores y ocupa ya la décima posición en el top, sufriendo además una fuerte caída con respecto a hace siete días. Todo apunta a que pronto desaparecerá de las pantallas y lo más probable es que ni siquiera llegue a las 10.000 entradas vendidas.

De hecho, 'Torrente Presidente' tendría que llegar al menos hasta los 12.000 tickets para que pueda dejar de ser la menos taquillera de la saga allí. Por esas cifras se quedó en su momento 'Torrente, el brazo tonto de la ley', mientras que 'Torrente 5: Operación Eurovegas' rondó los 50.000 espectadores.

No está claro cuál es el motivo por el que el público argentino ha mostrado muchísimo menos interés por 'Torrente Presidente', pero personalmente creo que una de las claves de su éxito arrollador puede estar detrás de ello: la película bebe mucho de parodiar de forma muy clara a los políticos de nuestro país, por lo que es hasta normal eso no interese tanto en otros lugares. Y es que esto no sucedía con ninguna de las cinco anteriores entregas, donde se optaba más por reírse de la sociedad española en su conjunto.

Con todo, lo que pueda recaudar 'Torrente Presidente' en otros países no deja de ser un pequeño añadido. Su mercado es el español, donde ha arrasado de forma clara y todavía le queda algo de cuerda en cines antes de que llegue a Netflix este próximo verano.

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