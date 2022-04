'Alice in Borderland': todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la serie de ciencia ficción de Netflix

'Alice in Borderland' fue uno de los primeros grandes éxitos internacionales de Netflix, pero lo cierto es que su fama no se disparó hasta el estreno de 'El juego del calamar'. No cuesta entenderlo dados los paralelismos entre ambas, pero lo cierto es que esta adaptación del manga de Haro Aso ya había sido renovada con anterioridad por una segunda temporada.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 2 de 'Alice in Borderland', desde su reparto hasta la fecha de estreno elegida por Netflix. Como siempre hacemos en estos casos, el artículo irá actualizándose a medida que tengamos más novedades.

El final de la primera temporada venía a dejar claro que la segunda será un nuevo comienzo. La sorpresiva aparición de Mira, la Reina de Corazones, cuando Arisu y Usagi dan con la sala de control subterránea deja claro que la cosa no ha hecho más que empezar y que los supervivientes tendrán que hacer frente a juegos aún más complicados que todos los vistos hasta ahora.

Con la mansión en la playa destruida y multitud de cadáveres fruto del retorcido juego de la bruja, habrá que ver qué sorpresas no tiene reservada la serie, y es que el director Shinsuke Sato no tuvo problemas en afirmar que "voy a dibujar un mundo misterioso que nadie ha visto nunca y un desarrollo inesperado con imágenes sin concesiones" en la segunda temporada.

La primera temporada de 'Alice in Borderland' venía a adaptar los 31 primeros episodios del manga original, quedando otros 33 pendientes. Lo más probable es que la segunda temporada sea la última y que también conste de ocho episodios, pero Netflix todavía no se ha pronunciado al respecto.

Todos los supervivientes de la primera temporada reaparecerán aquí, por lo que podéis dar por segura la participación de estos personajes: Ryōhei Arisu (Kento Yamazaki), Yuzuha Usagi (Tao Tsuchiya), Nijirō Murakami (Shuntarō Chishiya), Ayaka Miyoshi (Ann Rizuna), Dori Sakurada (Suguru Niragi), Aya Asahina (Hikari Kuina), Sho Aoyagi (Aguni Morizono), Riisa Naka (Mira Kano), Kuzuryu (Tsuyoshi Abe) y Yutaro Watanabe (Kodai Tatta)

Obviamente, también habrá nuevos fichajes, pero Netflix todavía no ha confirmado qué otros actores participan en la segunda temporada de 'Alice in Borderland'.

Get ready to return to the games—Season 2 of Alice in Borderland has finished filming!



The 10 cast members who survived the deadly games of Season 1 will face bigger and more difficult challenges when the popular Japanese sci-fi/action series returns in December 2022. pic.twitter.com/qeHSaFNKYe