El remake francés de 'One Cut of the Dead' que inaugura Cannes 2022 cambia de título por su parecido al símbolo de apoyo a la invasión de Ucrania

Tras las protestas del Instituto de Cine de Ucrania por la similitud del título con un símbolo de odio ruso, le director Michel Hazanavicius ha cambiado el nombre de su película inaugural de Cannes. Anteriormente titulada 'Z', ahora se llamará 'Coupé' en Francia. A nivel internacional, la comedia de zombis se conoce como 'Final Cut' y es un remake de la película japonesa 'One Cut of the Dead', que también ha presentado tráiler estos días.

En un comunicado a través de Variety, Hazanavicius explicó:

"El título quizás tenía gracia cuando se completó la película hace varios meses, pero hoy no lo es y no puedo soportarlo. Mi película está destinada a traer alegría y no me gustaría que se asociara de ninguna forma a esta guerra. Por lo tanto, estoy feliz de cambiar su título y, a través de este modesto gesto, mostrar mi pleno apoyo al pueblo ucraniano".

Desde que Vladimir Putin invadió Ucrania en febrero han aparecido debates sobre la prohibición de las películas rusas y la mayoría de los festivales continúan trabajando con cineastas del país, sin embargo, los organizadores del Festival de Cine de Cannes se enfrentan ahora a otro problema con laa película de zombis que iba a abrir el festival fuera de competencia, pero la atención que está atrayendo es no deseada debido al hecho de que compartía su nombre con un símbolo de odio.

La letra Z aparece en muchos vehículos militares rusos para distinguir a sus tropas de las ucranianas. Desde que comenzó la guerra, el símbolo ha adquirido un significado más amplio en la cultura rusa y europea, y los ciudadanos lo utilizan para señalar su apoyo a la invasión. Algunas figuras de los medios se refieren coloquialmente al símbolo como "zwastika", ya que ha llegado a significar el mismo tipo de etnonacionalismo que la esvástica nazi. El órgano parlamentario de Ucrania, Verkhovna Rada, ha prohibido el símbolo en Ucrania junto con la letra "V", que tiene un propósito similar.

Si bien el título de la película de Hazanavicius es obviamente una referencia tradicionalmente usada para definir la ficción de zombis, los ucranianos han reaccionado ante la idea de que un símbolo de odio ocupe un lugar tan destacado en el festival de cine. En una carta a Cannes, de nuevo a través de Variety, el Instituto de Cine de Ucrania expresó:

“Consideramos que cambiar el título de la película inaugural del Festival de Cine de Cannes sería un gesto contra la barbarie, la violencia y el terror del ejército ruso”.

Cambiar el nombre de la película es una solución fácil para Hazanavicius y Cannes, ya que internacionalmente tenía el título 'Final Cut', el director expresó: