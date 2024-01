'Succession' ha logrado alcanzar un récord histórico de los Globos de Oro. La serie de HBO suma su tercera victoria como mejor serie dramática

'Succession' se llevó a casa el Globo de Oro a la mejor serie dramática de televisión, empatando así un récord de premios. La serie de HBO ganó su tercer Globo en la categoría, tras sus victorias en las ceremonias de 2020 y 2022. La victoria del domingo empata el récord con 'Expediente X' (1994, 1996 y 1997) y 'Mad Men' (2007-09) en el mayor número de victorias como mejor serie dramática en los Globos de Oro, la diferencia es que esta tiene 3/4 de sus temporadas premiadas. 'The Crown' llegó a la noche también con posibilidades de empatar el récord.

Incontestable reinado durante cuatro temporadas

La última temporada de 'Succession' también se llevó el domingo tres premios de interpretación, para el actor secundario Matthew Macfadyen y los protagonistas Kieran Culkin y Sarah Snook, con lo que la serie sumó un total de cuatro, la mayor cantidad de la noche para una serie de televisión. La serie se impuso a '1923', de Paramount+, 'The Crown' y 'The Diplomat', de Netflix, 'The Last of Us', de HBO, y 'The Morning Show', de Apple TV+.

El creador de Succession, Jesse Armstrong, hizo un discurso con humor sobre lo agridulce al aceptar el premio.

"Decidimos que este era el momento adecuado para terminar, y eso fue agridulce. Sobre todo para mí, porque por fin me he comprado unos zapatos apropiados para ir a los premios y me temo que no podré ponérmelos mucho más tiempo. Es agridulce, pero cosas como ésta lo hacen más dulce".

Kieran Culkin, que interpretó a Roman Roy en la serie de HBO, besó la mano de su compañera y amiga J. Smith-Cameron (cuyo personaje, Gerri Kellman, tenía una relación retorcida con Roman) antes de dirigirse al escenario. Poco después, Nicholas Braun protagonizó un momento característico del Primo Greg al levantar las rodillas mientras trotaba para unirse a sus compañeros. 'Succession' es también la principal candidata a los Emmy de este año, con 27 nominaciones, aunque se quedó fuera en la ceremonia de las Artes Creativas del sábado.

