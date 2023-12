Globos de Oro 2024: los olvidos y ausencias imperdonables en las nominaciones de una edición enfocada a los éxitos más obvios del año

Tras las nominaciones de los Globos de Oro 2024 hemos visto muchos nombres conocidos y películas célebres, pero además han introducido dos categorías nuevas. Por primera vez, hay Globos al mejor evento Cinematográfico o de Taquilla, en la que encajan blockbusters para los que no había sitio y a la Mejor Actuación de Comedia en Televisión. Sin embargo, sigue habiendo grandes ausencias.

Era de esperar, pero 'Barbie', la temporada final de 'Succession', 'The Bear' y 'Oppenheimer' arrasaron, lo que no quiere decir que algunos olvidos y desaires no tengan ningún sentido más allá de certificar la cada vez más tangible teoría de que los premios no son para las piezas artísticas, sino un reparto de prestigio para productoras que pujan. Estas son las ausencias más intolerables de las nominaciones de la 81ª edición de los Globos de Oro.

Una animación que merecía más

Siempre relegada a categorías menores, el cine de animación cada vez tiene mejor consideración crítica y ha dejado de ser ese premio lleno de películas infantiles, a pesar de ello ahí tenemos a las mediocres producciones de Pixar y Disney de este año, 'Wish' y 'Elemental', que no han gustado ni a sus fans más incondicionales, y no hay mención a la aclamada 'Nimona' y la adorable 'Ninja Turtles: Caos Mutante'. Del olvido de 'Scott Pilgrim da el salto' en series ni comentamos.

Actuaciones sin recompensa

Duele que no se haya reconocido a Harrison Ford en sus dos facetas de este año. Pese a que se reconoció a Helen Mirren y la propia serie '1923', no hubo reconocimiento para el veterano actor, ni por la serie precuela de Taylor Sheridan ni por su emotivo regreso en 'Indiana Jones y el dial del destino' o su vuelta a de 'Shrinking' de AppleTV+. Estos olvidos selectivos de parte de un reparto se repiten con America Ferrera en 'Barbie', y el equipo de actores secundarios de 'Colegio Abbott' y 'Ted Lasso'.

Otro desaire fue para la estrella de 'Veep' Julia Louis-Dreyfus, quien ofrece una de las mejores interpretaciones del año en la poco vista 'You Hurt My Feelings', pero tampoco se reconoce a Adam Driver como el empresario italiano de coches deportivos Enzo Ferrari en 'Ferrari' de Michael Mann. Más sorprendente es que se haya ignorado la tremenda transformación en todos los sentidos de Zac Efron, interpretando al mayor de los luchadores hermanos Von Erich en 'The Iron Claw', también llama la atención que no se haya mencionado a Dominic Sessa en la melancólica 'The Holdovers', de Alexander Payne.

Las mejores series del año que no interesan

Resulta significativo que no haya habido posibilidad de Globos de reconocimiento para 'Reservation Dogs' en su estupenda despedida, las aclamadas series 'Shrinking' y 'Yellowjackets' sólo recibieron una nominación cada una, pero aunque Natasha Lyonne haya sido reconocida como actriz por 'Poker Face', es del todo incomprensible que no haya espacio para ella entre las mejores series de comedia. No solo es lo más refrescante del año, sino que no tiene un capítulo malo.

Lo que nadie podía esperar es que no se reconozca la originalidad y locura que desprende cada fotograma de 'Mrs. Davis', claramente la mejor serie limitada del año, pero es lo que tiene la ciencia ficción, que no interesa, ni siquiera para reconocer el trabajo de Apple TV en consolidar el género con series que se preocupan en que haya presupuestos dignos y acabados estupendos. Especialmente en la segunda 'Fundación', pero también con 'Para toda la humanidad', la sorpresa de 'Silo', el apabullante empaque de 'Monarch' e incluso la apuesta por cambiar en 'Invasión'.

Por lo demás, parece que se olvidan pronto las risas que nos dio Philomena en 'Cunk on Earth', la sorpresa de 'A Murder at the End of the World', lo buena que es 'Perry Mason' a pesar de que la hayan cancelado y el trabajo de Mike Flanagan en Netflix. Quizá 'La caída de la casa Usher' no sea su mejor serie, pero era una buena oportunidad para enmendar el desdeño a uno de los mejores guionistas de Netflix, cuyas 'La maldición de Hill House' y 'Misa de Medianoche' han sido matratadas por los Globos a pesar de estar consideradas por muchos medios como las mejores de la plataforma.

El cine que no fue un meme veraniego

'El color púrpura' fue sorprendentemente desairada en la categoría de mejor musical/comedia, a pesar de que sus estrellas Fantasia Barrino y Danielle Brooks fueron nominadas como actrices. Otra favorita indie como 'Saltburn', de Emerald Fennell, se quedó fuera de la categoría de mejor película, como 'Priscilla', de Sofia Coppola, y 'Todos somos extraños', de Andrew Haigh, que sólo obtuvieron una nominación cada una. Quizá 'Napoleón' de Ridley Scott es demasiado caótica, pero se esperaba a Vanessa Kirby, al menos a Joaquin Phoenix le han reconocido por la mejor película del año, 'Beau tiene miedo'. Por supuesto ignorada en otras categorías.

Que David Fincher no esté en la categoría de mejor director por 'El asesino' es una broma de mal gusto, pero no vamos a esperar que los Globos de Oro reconozcan alguna vez el fantástico o terror ni 'The Creator', ni 'Nadie Podrá Salvarte', ni 'Posesión Infernal: el depertar', aunque sea esta última en la categoría de logro de mejor actriz a Alyssa Sutherland, o incluso como logro de taquilla, al ser la que ha motivado el cambio de estrategia de llevar películas destinadas a streaming a las pantallas que ha funcionado este año.

Hubo una oportunidad de que la taquilla no importara tanto mencionando 'Indiana Jones y el Dial del destino'o la maravillosa 'Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones', sin embargo, a pesar de que las grandes nominadas son las que más millones han acumulado se han inventado la categoría extra de logros de caja, como si no quedara clara ya la diferencia velada entre "cine para tontos y listos" que tienen estos premios. Por ello mismo, 'Misión Imposible: Sentencia mortal', 'John Wick 4' y 'Guardianes de la galaxia 3' solo han sido reconocidas por su presencia en tops, aunque quizá la categoría que deberían empezar a implementar es la de "mejor secuela o reboot del año".

Pero si el cine más comercial ha sido maltratado, excepto las selecciones más obvias, no se queda lejos el independiente. La combativa 'El club de las peleadoras' tiene madera de culto, pero a su actriz principal ya le llegó el cupo con 'The Bear', sin embargo urge reconocer ya a Rachel Sennott, aunque sea como guionista. Tampoco han hecho mucho caso a Wes Anderson, ni con su 'Asteroid City' ni con 'La maravillosa historia de Henry Sugar' de Netflix, pero quizá la mayor estafa es que tengamos tantas nominaciones para 'Air' y se haya obviado la mejor, y más decente en lo ideológico, muestra de "cine de productos", 'Blackberry', que incluso podría haber participado como mejor serie o comedia en su reestreno en forma de miniserie.

