Conquistan en Max México Godzilla y Kong como lo más visto, un auténtico espectáculo de mamporros a gran escala que mantiene toda su garra en streaming

Hace un tiempo que Godzilla está viviendo una saludable doble vida. Experimentando a la vez su status como icono occidental y oriental, cada uno con sus particularidades propias. Si en Japón apuestan por lo local, con obras que exploran la vertiente más nuclear y trágica del personaje, en Hollywood han decidido apostar por su dimensión más pulp.

Esto ha sido notorio sobre todo con la entrada de Adam Wingard al timón. Tras el titubeante estreno de esta nueva etapa que fue la película de Gareth Edwards, Wingard ha sabido llenar de color la pantalla en lo que es un gran espectáculo sin pretensiones. El mayor exponente de esto es 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio', un muy recomendable blockbuster que en solo dos días ha conseguido ponerse en primer puesto para la audiencia de Max.

Espectáculo sin concesiones

Gran parte de la culpa de esto la tiene Kong, el ingrediente que faltaba en la fórmula y que la dota de carisma y personalidad. Si Godzilla tiene la personalidad de una catástrofe climática, Kong es un kaiju mucho más humano, que además encuentra en esta secuela un arco dramático que sienta muy bien al personaje. Al contrario que la entrega de 2021, el énfasis en enfrentarlos es menor en esta, lo que permite explorar otras dinámicas muy estimulantes entre ambos monstruos.

El elenco humano vuelve a tener protagonismo comedido. Repiten los personajes de la cinta anterior con la relación entre Ilene Andrews y su hija adoptiva Jia como punto dramático central, y vuelve Bernie Hayes como el conspiranoico favorito de la saga. Hay incorporaciones destacadas también, en especial un siempre carismático Dan Stevens como Trapper, el personaje "cool" de la película que protagoniza varios de los momentos más cómicos.

Las críticas fueron muy mixtas, con algunos medios abrazando por completo la aventura boba que suponía, "No es un pequeño cumplido decir que es una tontería elaborada con maestría", como decían en The Wrap; y otros que no encajaron muy bien con la propuesta: "se siente la segunda generación de la copia de una copia", decían en Rolling Stone. En su crítica para Espinof Jorge Loser quedó encantado con ella, considerándola la mejor entrega de la última tanda de películas: "Un auténtico festín de todo lo que se espera en un kaiju de aventuras con sabor a Kevin Connor y Edgar Rice Burroughs".

