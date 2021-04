Todos los estrenos de HBO en mayo 2021: el Batman de Nolan, el final de 'Pose', vuelve 'En terapia' y más

La primavera sigue su curso, llega el mayo florido y en Espinof seguimos con nuestro repaso de las novedades que llegan el próximo mes a las principales plataformas de streaming. Después de conocer los estrenos de Netflix, Disney+ y Movistar, vamos a saber todas las series, películas y documentales que llegan a HBO España.

Series

'En terapia' temporada 4

Uzo Aduba sustituye a Gabriel Byrne en esta resurrección de 'En Terapia'. Cada episodio seguiremos a un paciente distinto que la doctora deberá tratar mientras intenta que su vida no se haga trizas alrededor.

Estreno el 24 de mayo

'Birdgirl'

Spin off de 'Harvey Birdman, Attorney at Law', esta nueva serie de animación sigue a Judy Ken Sebben, que lucha contra el crimen hasta que se ve heredando la empresa de su padre. Gracias a su amiga, Meredith the Mind Taker, podrá compaginar su carrera como CEO con su lucha contra el crimen.

Estreno el 30 de mayo

Todas las series

Documentales

'El crimen del siglo'

Miniserie documental que aborda el poder de la industria farmacéutica en Estados Unidos con una exploración de orígenes, alcance y consecuencias de la crisis de los opioides, una epidemia que no surge de la nada y en la que ha habido muchos intereses.

Estreno el 11 de mayo

'Padre Nuestro'

La noticia de la futura paternidad del cineasta y su novia hace que ambos se planteen el concepto a raíz de sus experiencias. Ella se ve sin modelos en su familia rota para afrontar el reto; él, en plena búsqueda de reconciliación con su propio padre, actualmente monje en Athos.

Estreno el 13 de mayo

Películas

'Oslo'

Ruth Wilson y Andrew Scott protagonizan esta película original de HBO dirigida por Bartlett Sher. Basada en la obra de teatro homónima, la cinta aborda la historia del acuerdo de Paz de Oslo de 1993 propiciada por un encuentro entre israelíes, palestinos y una pareja noruega.

Estreno el 30 de mayo

Todas las películas

HBO Kids