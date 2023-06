HBO Max sube sus precios en España con efecto inmediato pero mantiene su mayor ventaja respecto a Netflix, Amazon Prime Video y Disney+

En Warner han decidido que era el momento adecuado para subir los precios de HBO Max en España y multitud de países europeos con el argumento de que así podrán "seguir invirtiendo en el contenido de calidad y la experiencia de producto que nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes". Esperemos que eso suponga la confirmación definitiva de que época de reducir costes y eliminar producciones de su catálogo haya llegado a su final.

Un euro de subida

En España el precio de la tarifa mensual estándar sufre una subida de un euro, pasando de 8,99 euros a 9,99 euros. Es el mismo aumento que se va a aplicar en los países nórdicos, pero hasta puede decirse que hemos tenido suerte, ya que en Portugal la subida es de dos euros, la misma que también van a sufrir los suscriptores de Bulgaria.

La nueva tarifa tiene efecto inmediato para aquellos que se conviertan en nuevos clientes a partir de hoy, mientras que para el resto entraré en funcionamiento a partir del próximo 13 de julio. Eso sí, HBO Max mantiene su oferta de lanzamiento del 50% para quien esté disfrutando de ella -quizá su mayor ventaja respecto a Netflix, Amazon Prime Video o Disney+, pues SkyShowtime sí tuvo la misma oferta-, con la particularidad de que ahora tendrán que pagar 5 euros en lugar de 4,49. La gran duda ahora es si también la mantendrán cuando pase a convertirse en Max.

Se libran por ahora se esa nueva tarifa aquellos que estén haciendo uso de una suscripción anual o los suscriptores que tengan contratado HBO Max a través de Vodafone. Eso sí, está por ver por cuánto tiempo los que disfruten así de títulos como 'La casa del dragón' o 'The Last of Us' se van a librar de este aumento.

Desde Warner argumentan que estos cambios tarifarios se deben a "los incrementos en los costes de adquisición, creación de contenido y desarrollo de productos" y prácticamente coinciden en el tiempo con sus nuevas condiciones de uso de las que han informado hoy mismo a sus clientes con las que buscan "reflejar las últimas novedades legislativas en materia de consumo"

