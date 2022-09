Qué ver en HBO Max: la película de superhéroes más sensacional del año es una disfrazada de biopic musical con tintes trágicos

"Si se siente un poco como una película de superhéroes, es que lo es, porque era el superhéroe original". Así describió en cierto punto Baz Luhrmann su más reciente película, a pesar de que realmente se trataba de un biopic musical. Pero es difícil negarle su afirmación cuando recoge más códigos de las clásicas viñetas de superhéroes y de los relatos épicos que del formulaico esquema que repiten hasta la extenuación cintas como 'Bohemian Rhapsody'.

Era una afirmación con truco, claro. El australiano empleó ese reconocible término sabiendo que son la cultura pop dominante del momento. Y los emplea de igual manera que lo haría un maestro literario (que maneja de sobra): "Shakespeare exploraba la cultura a través de los reyes". Hoy día, los superhéroes son los reyes. Hace 60 años, los reyes eran otros iconos pop como 'Elvis'.

Tragedia llena de focos

Este biopic del rey del rock ha sido una de las sensaciones del año, y finalmente se puede disfrutar en streaming con su llegada a HBO Max. Una oportunidad de oro para comprobar justo como esos códigos de superhéroes son empleados para contar la compleja historia del músico de Tupelo, Misisipi. No sólo con referencias claras, tirando de viñetas del Capitán Marvel (uno de los héroes preferidos de Presley del que copió parte de la estética) u otros trazos comiqueros, sino lenguaje visual hiper-moderno y exagerado para contar a este mito del pasado.

Pero hay tintes trágicos en este superrelato. Porque la historia no nos la cuenta el propio Elvis desde el más allá con una voz en off, sino el coronel Tom Parker, su representante y también una de las relaciones más complicadas de la carrera del cantante. Tal y como decide contarlo Luhrmann, el coronel era el Lex Luthor del Superman de Elvis. Y, como sabemos de la historia real, Luthor termina ganando aquí.

Esa particular manera de enmarcar la historia de Presley es justo lo que consigue distanciar 'Elvis' del enésimo biopic musical clásico. También es la que provoca que su veracidad sea cuestionable, y haya que cogerla con muchas pinzas no vaya a ser que alguien crea que esto fue realmente la vida del cantante. Pero esto no elige ser el artículo de la Wikipedia de un artista, sino que busca contar la tragedia de una leyenda.

'Elvis': espectáculo desatado

Pero 'Elvis' no sólo se distingue por su estrafalario tono, su lujoso acabado visual o ese montaje tan vivo y endiablado como un movimiento de caderas del cantante. Luhrmann cita a Shakespeare con intención para hablar de cómo reflejaba las sociedades a través de sus iconos, y aquí lo hace en todos sus aspectos. La obsesión por la celebridad, el conflicto racial o la revolución cultural de los sesenta son varias de las ideas que van sustrayéndose de una historia tan ambiciosa como espectacular.

Ya no es sólo que opte por un enfoque medianamente fresco, sino que lo logra defender con un poderío audiovisual que muy pocas películas han sido capaces de igualar este año, además de una dirección de actores increíbles donde brilla con luz propia Austin Butler como el rey del rock (un trabajo mucho más allá de la adecuada imitación) y Tom Hanks pone la maléfica contrapartida del coronel de forma adecuada. Un espectáculo desatado que algunos podrían (podemos) denominar como el mejor trabajo del cineasta australiano.

En Espinof | Las mejores películas biográficas de la historia del cine | Las mejores películas musicales de todos los tiempos