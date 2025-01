Revelado el próximo proyecto del creador de 'Succession'. Jesse Armstrong escribirá y dirigirá una película para HBO sobre una crisis financiera global

El guionista Jesse Armstrong volverá a colaborar con HBO en su primer proyecto después de 'Succession'. El showrunner británico está trabajando en una película ambientada en el contexto de una crisis financiera global. Frank Rich, que también ejerció de productor ejecutivo en la célebre serie de los Roy, es el productor ejecutivo del proyecto, basado en una idea original. Deadline fue la primera fuente en informar sobre la película.

Regreso a la casa con nuevo proyecto

El guionista y productor, también co-creador de la comedia británica 'Peep Show', está desarrollando el proyecto bajo el sello de HBO Films. Armstrong escribe la película, aún sin título, que también producirá junto al productor ejecutivo de 'Succession', Frank Rich. Los detalles sobre la trama se mantienen en secreto, pero se sabe que sigue la historia de cuatro amigos que se reúnen durante una dramática crisis financiera internacional.

Armstrong está escribiendo el guión de la película todavía, pero la cadena está acelerando su producción para que comience a finales de este año. El creador y showrunner de 'Succession', de HBO, que finalizó la aclamada serie con cuatro temporadas en 2023. Ganó el Emmy a la mejor serie dramática en tres ocasiones, y Armstrong se llevó a casa cuatro Emmys por su trabajo como guionista.

Armstrong también escribió episodios de 'Veep' y 'Black Mirror', y obtuvo una nominación al Oscar al mejor guion adaptado como uno de los coguionistas de la sátira política de 2009 'In the Loop', ha participado en otros proyectos, aunque no como creador. Entre ellos, es productor ejecutivo de la serie de HBO y BBC 'First Day on Earth', protagonizada y escrita por Michaela Coel (Chewing Gum, I May Destroy You).

