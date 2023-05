"El flamenco se tiene que seguir exportando". Blanca Paloma recibió solo 5 puntos del público de Eurovisión en la noche de Loreen y los memes conviertieron Twitter (por una vez) en un sitio de amor y risas

Durante semanas, nos estuvieron repitiendo una y otra vez que no dudáramos: Blanca Paloma era la opción correcta que mandar a Eurovisión. ¡En toda Europa estaban alucinando con el flamenco de 'Eaea'! ¡Teníamos posibilidades de ganar! Y a la hora de la verdad, pues el jarro de agua fría habitual que demostró que lo de Chanel fue un oasis: última posición en el público con solo 5 puntos (por contraste, Finlandia y la maravillosa 'Cha cha cha' tuvo 376) y para casa que es tarde y se enfría el Colacao. La cantante aprovechó para decir que ella estaba bien, que quiere más propuestas arriesgadas en el futuro y que "el flamenco se tiene que seguir exportando". La autocrítica si eso para otro día.

Blanca Paloma, negro augurio

La ganadora, como ya se suponía, fue Loreen una segunda vez, con una canción que, siendo muy honestos, no es 'Euphoria' y vuelve a abrir el melón del problema de la diferencia entre el voto del jurado y el voto del público. Cuando tienes a todo un público gritando "¡Cha cha cha!" como si fuera el "Jaja Ding Dong de 'Eurovisión', la película de Will Ferrell, que gane otra persona es, cuando poco, anticlimático. Loreen, eso sí, ha dicho que tras ganar por segunda vez se ha sentido "como volver con la familia". Eva Soriano no opina igual, por lo visto.

Pero este duelo no fue lo único que hubo en un festival donde 26 grupos y cantantes dieron desde baladitas para quedarse dormidos hasta humanos-marionetas, manos saliendo de paredes (que parecían un homenaje a 'La bella y la bestia' de Jean Cocteau), aparentes homenajes a 'Phineas y Ferb' y hasta un grupo loco que parecía hacer un comentario sobre Putin con dos cohetes gigantes. Por haber, hubo de todo.

Y como siempre, en Internet se ha mirado con lupa para aparcar la acritud habitual en Twitter y dejar solo los memes en una noche donde todos nos unimos con una misma misión: reírnos con (y un poquito "de") Eurovisión. ¿Lo malo? Todavía quedan 365 días hasta la próxima vez que en redes sociales seamos todos amigos y no discutamos durante tres horas. ¡Vamos a echar un vistazo a todo lo que dio de sí el Festival de la canción europeo!

