'La caza. Monteperdido' tendrá segunda temporada: La 1 renueva su exitoso thriller pirenaico

Se oían campanas, debido a que la serie estaba funcionando bastante bien y lograba generera mucha expectación semana tras semana y TVE ha respondido: habrá segunda temporada de 'La caza. Monteperdido', su thriller ambientado en el Pirineo aragonés.

Así lo ha anunciado el ente público durante la presentación de su "Showcase 2019", evento en el que hablan sobre lo más destacado del próximo curso. La serie, adaptación de la novela de Agustín Martínez, narra el caso de la desaparición de dos niñas y la reaparición de una de ellas años después.

Podríamos considerar a 'La caza. Monteperdido' como el primer éxito de las novedades de ficción para TVE. 'El Continental' fue un fracaso y 'Hospital Valle Norte' no obtuvo un resultado demasiado convinvente. Sin embargo, la serie, que terminó el pasado lunes 20, obtuvo de media un 14% de cuota de pantalla, rondando en todo momento los dos millones de espectadores.

Ya sabéis que a mí no me terminó de gustar, ya que andaba en terrenos demasiado manidos y transitados y no lograban atraerme con su misterio. Sobre la temporada 2 de 'La Caza. Monteperdido' poco más se sabe. Se habla de, claramente, un nuevo misterio en el Pirineo, pero de momento andan en un proceso muy temprano.

La serie protagonizada por Alain Hernández, Megan Montaner y Francis Lorenzo no es la única en ser renovada en los últimos días. Hace unos días, Mediaset anunció que 'Señoras del (H)AMPA' tendría segunda temporada tras mostrar el interés en festivales y mercados internacionales.