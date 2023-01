11 grandes películas de acción terriblemente infravaloradas que quizá no hayas visto todavía

Once que podrían ser ciento once. Del cine de acción de Hong Kong en los ochenta a la explosión de cine marginal en España en la misma década. De las mejores persecuciones automovilísticas del mundo en el Hollywood de los setenta al kung fu dinástico en la Asia de los sesenta, de las chifladuras CGI de los dosmiles a la serie B urbana de la era del VHS. Hay decenas de subdivisiones del cine de acción y, por tanto, cientos de películas que han pasado desapercibidas o que directamente han sido fracasos.

Las primeras películas de directores consagrados, los esfuerzos como debutantes de actores que luego triunfaron, tropiezos en taquilla de nombres aparentemente infalibles... el cine de acción es uno de los más nutridos del mundo porque dentro de él encajan películas de suspense, aventuras, ciencia ficción y un largo etcétera. Para rendir un pequeño homenaje a algunas de ellas, nuestra nueva entrega de 'Todo es mentira en el cine y la televisión' repasa algunas de las mejores... y menos conocidas.

Tienes que ver estas pelis antes de que te maten

Para ello hemos asumido que tenemos que dejarnos lagunas y huecos por el camino, y a lo que hemos ido es a reivindicar unas cuantas piezas que puede que te hayan pasado desapercibidas. Por supuesto, si eres un gourmet de la acción oriental conocerás el clásico absoluto 'Yes, Madam', pero... ¿conoces 'Tiger on the Beat', que reunió al clásico de la Shaw Brothers Liu-chia Liang y al magnífico Chow Yun-fat en una bomba con peleas de sierras mecánicas que deja en mantillas a 'La matanza de Texas 2'?

Del mismo modo, si te gusta la acción más comercial y bombástica, te sabrás de pe a pa la filmografía de The Rock, pero te brindamos un par de películas de cuando no era tan conocido, un remake de un clásico de los setenta y una comedia de aventuras selváticas con un tono macabro muy singular. Otro del que desenterramos tiempos oscuros es Renny Harlin, del que seguro que has visto La Jungla 2. ¿Qué tal algo de tiburones mejorados genéticamente con Thomas Jane a bordo?

Y por supuesto, por supuestísimo que quedan muchos huecos por llenar. No hemos puesto nada de Japón ni de India. Nos hemos saltado todo el cine español, que hay mucho y muy bueno. La última y alucinante ola de cine de acción francés, fuertemente influido por Oriente, tampoco está representado en esta selección donde sí que han cabido autoparodias, películas hoscas y oscuras, una de Mel Gibson que en realidad son dos y hasta una secuela incomprendida de un hit.

Pero seguro que tienes muchos títulos en mente que consideras imperdonable que no hayamos incluido. Cuéntanoslo en los comentarios y hagamos entre todos un homenaje a las películas de acción que no recibieron la atención que merecían.