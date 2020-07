Las 11 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (24-26 de julio)

Otro fin de semana está a la vuelta de la esquina y en Espinof no podíamos faltar a nuestra cita con el mejor cine que puede verse en la televisión española en abierto de ámbito nacional estos días. Hoy hemos elegido las que consideramos que son las 11 mejores películas que podéis ver de forma gratuita.

Como sucede siempre, se trata de una selección basada en criterios personales y en la que no entran aquellos títulos que no todavía no he podido ver -'El sargento negro' el domingo a las 20:20 en Trece- o de los que simplemente ya no recuerde nada -'Zulú' el domingo a las 13:00 en Trece- y me parezca injusto recomendarla por ese motivo.

VIERNES 24 DE JULIO

'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal'

La peor de la saga con diferencia pero no ese desastre que muchos vieron en ella. Le pesa formar parte de una franquicia tan mítica, pero como película de aventuras a secas cumple, dándonos alguna escena inolvidable y, en líneas generales, entreteniéndonos a poco que pasemos por algo que es una película de Indiana Jones.

22:10 en Antena 3

SÁBADO 25 DE JULIO

'Una pandilla alucinante'

Un clásico del cine juvenil de los 80 que demuestra que se podía coquetear abiertamente con el cine de terror siendo moderna pero sin por ello renegar de su componente más tradicional. No tengo del todo claro hasta qué punto se puede hablar de que tenga un gran ritmo o que resulta un poco atropellada...

11:45 en Paramount Network

'La venganza del conde de Montecristo'

Una libre adaptación de la novela de Alejandro Dumas que funciona bastante bien como película de aventuras con un espíritu más moderno. Es una de esas cintas que siempre que pilló en la televisión me quedo bien un rato pese a ser consciente de que tampoco es precisamente una maravilla.

15:05 en Trece

'Objetivo: La Casa Blanca'

La primera y mejor entrega de la por ahora trilogía al servicio de Gerard Butler. A ello ayuda bastante tener a alguien tras las cámaras dotado para la acción como Antoine Fuqua, quien sabe darle una toque más propio de un tipo de cine que ya no se estila demasiado en Hollywood.

15:30 en Neox

'Batman Forever'

Muy criticada en su momento, aunque no tanto como 'Batman y Robin', el cambio de sentido tomado por Joel Schumacher nos trajo a un Batman diferente que oscila entre lo dramático en lo referente a las interacciones con sus seres queridos y el exceso absoluto que representan los villanos interpretados por Jim Carrey y Tommy Lee Jones.

15:40 en La Sexta

'Thor: El mundo oscuro'

Muchos la señalan incluso como la peor película del universo Marvel, algo injusto cuando para empezar ya es mejor que la primera entrega, donde el toque shakespeariano no terminaba de funcionar demasiado bien. Sí es un pelín genérica, pero el humor gana más presencia y le sienta bien si uno sabe tomársela como un pasatiempo que se conforma con eso.

15:45 en Cuatro

'Pitch Black'

Primera aventura de Vin Diesel como el cazarrecompensas Riddick, pero aquí no asume el protagonismo absoluto en esa huida imposible hacia delante de un grupo de personajes en la que la terror gana presencia en varios momentos.

17:45 en Cuatro

'Mientras duermes'

La mejor película dirigida en solitario por Jaume Balagueró. Una historia retorcida de un portero con mucho que esconder que se ve beneficiada por contar con alguien como Luis Tosar para el papel protagonista. Sin embargo, las virtudes de este relato de terror cotidiano tiene bastantes más virtudes que esa.

23:30 en La 1

'Los duelistas'

La obsesiva rivalidad entre los personajes interpretados por Harvey Keitel y Keith Carradine marca la notable ópera prima de Ridley Scott, una película en la que su director muestra una clara querencia por el apartado visual, ralentizando la narrativa en beneficio de un acabado técnico difícilmente discutible.

01:55 en Trece

DOMINGO 26 DE JULIO

'Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio'

Un lujoso pasatiempo que se quedó sin las prometidas secuelas. Cuenta con vibrantes escenas de acción que no llegan a hacer que olvidemos que el guion hubiese necesitado de más trabajo para poder haber servido como base para la gran película que no llega a ser.

15:25 en Paramount Network

'Guardianes de la Galaxia 2'

Inferior a la primera entrega, aún hoy una de las mejores películas de Marvel, pero una muy divertida aventura que indaga en el pasado del personaje interpretado por Chris Pratt. Para ello se cuenta con la presencia de lujo de Kurt Russell.

22:05 en La 1

