Las 11 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (28-30 agosto): 'After Earth', 'El pianista' y más

El último fin de semana de agosto de 2020 está a la vuelta de la esquina y en Espinof no podía faltar nuestra dosis de recomendaciones cinematográficas para estos días. En este ocasión son 11 las películas elegidas que podréis ver en la televisión española nacional en abierto.

VIERNES 28 DE AGOSTO

'Hellboy 2: El ejército dorado' ('Hellboy 2: The Golden Army', 2008)

Una secuela en la que se apostó a lo grande tras el gran éxito de la primera entrega en formato doméstico. Se nota que Guillermo del Toro se mueve más a gusto disfrutando de una mayor libertad creativa y es un buen entretenimiento, aunque personalmente prefiero a su predecesora.

22:00 en DMAX (a continuación también podéis ver la primera entrega)

Crítica en Espinof

'After Earth' (2013)

Una de las películas más apaleadas de M. Night Shyamalan, en buena medida por la decisión de que Will Smith compartiese reparto con su hijo en la vida real y por cierta tendencia a lo lugares comunes, pero aquí su director vuelve a exhibir su gran talento para la puesta en escena y eso ayuda a convertirla en una propuesta a reivindicar pese a sus limitaciones.

22:10 en La 1

Crítica en Espinof

'American Psycho' (2000)

Un convincente retrato de la superficialidad y el materialismo imperante en la sociedad actual a través del retrato de un tan elegante como peligroso asesino en serie interpretado con mucha soltura por Christian Bale.

22:30 en Paramount Network

Crítica en Espinof

'Dueños de la calle' ('Street Kings', 2008)

Un sólido y entretenido thriller urbano que quizá no sorprenda en la historia que cuenta, pero David Ayer sabe muy bien cómo manejarse en ese tipo de relatos y nunca viene mal tener un reparto repleto de rostros conocidos liderado por un convincente Keanu Reeves.

0:30 Paramount

Crítica en Espinof

SÁBADO 29 DE AGOSTO

'Por un puñado de dólares' ('Per un pugno di dollari', 1964)

La primera y también peor entrega de la Trilogía del Dólar, una especie de remake -por no decir copia- en clave western de 'Yojimbo' que ya nos deja grandes momentos y sirve como base para todo lo que llegaría después.

15:25 en Paramount

Crítica en Espinof

'El bueno, el feo y el malo' ('Il buono, il brutto, il cattivo', 1966)

Una de las cumbres del spaghetti western y para muchos también de la historia del cine. Unos estupendos Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach al servicio de un inspiradísimo Sergio Leone. Hay que verla, así de sencillo.

17:00 en Paramount

Crítica en Espinof

'Los mercenarios 2' ('The Expendables 2', 2012)

Puede que decir que sea la mejor de la trilogía suene a poco para muchos, pero es la entrega más cercana a lo que estas aventuras de viejos héroes del cine de acción podría haber sido. Un buen entretenimiento que se ve beneficiada por la presencia de Simon West tras las cámaras y Jean-Claude Van Damme delante de ellas.

15:30 en Neox

Crítica en Espinof

'Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión' ('Phineas and Ferb: Across the Second Dimension', 2011)

Una divertida película hecha para televisión que en algunos países pudo verse en cines. Obviamente, no está recomendada para aquellos que sientan poco interés hacia la serie original centrada en estos personajes, pero para aquellos que sí -como yo- propone una aventura que no es para nada un mero episodio alargado.

21:40 en Disney Channel

Crítica en Espinof

DOMINGO 30 DE AGOSTO

'El pianista' ('The Pianist', 2002)

Una estupenda película de Roman Polanski que nos lleva a Varsovia durante los momentos más duros de la II Guerra Mundial. Una propuesta demoledora redondeada por la actuación de un Adrien Brody justamente recompensa con el Óscar por su trabajo aquí.

15:20 en Paramount

Crítica en Espinof

'Centauros del desierto' ('The Searchers', 1956)

Para muchos una obra maestra del género y del séptimo arte. Yo no llego a tanto e incluso no me gustó en un primer visionado, pero es indudable que esta cinta de John Ford con John Wayne es que esta historia de rescate contiene multitud de escenas inolvidables.

22:00 en Trece

Crítica en Espinof

'Adiós, pequeña, adiós' ('Gone Baby Gone', 2007)

La primera película como director de Ben Affleck en la que ya demostró que era alguien muy a tener en cuenta detrás de las cámaras. También la única en la que no participa como actor, acertando de lleno al confiar el papel protagonista a su hermano Casey.

0:20 en Trece

Crítica en Espinof