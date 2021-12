Las 14 mejores películas para ver estas Navidades: 'Matrix Resurrections', 'No mires arriba', 'Harry Potter y las reliquias de la muerte' y más

Han llegado las Navidades de 2021 y en Espinof no íbamos a faltar a nuestra cita con el cine más destacado que puede verse estos días. En esta ocasión se trata de una edición especial por las fechas tan señaladas en las que nos encontramos, pero eso no quita que haya tanto estrenos en cine como novedades en streaming, lanzamientos en formato físico y títulos que pueden verse en la televisión española de alcance nacional -en estas últimas he primado más que funcionen como entretenimiento para toda la familia dadas las fechas en las que nos encontramos-. Hoy son 13 los elegidos que repaso a continuación:

En cine

'Matrix Resurrections'

La cuarta entrega de la saga es la mejor secuela hasta ahora, aunque justo es destacar que se queda lejos de la fundamental primera parte. Lana Wachowski apuesta aquí por ir a contracorriente de lo que uno podría esperar de un retorno de estas características, algo muy de agradecer en los tiempos que corren.

Crítica en Espinof

'West Side Story'

El querido musical de 1961 es actualizado por Steven Spielberg en una película que respeta la cinta original, basada a su vez en una obra de teatro, pero hace ciertos retoques muy efectivos para acercarla al público moderno. Visualmente es un gozada para los sentidos y además el reparto está muy bien elegido.

Crítica en Espinof

'¡Canta 2!' ('Sing 2')

Segunda entrega de una simpática película de animación que sabía dar lo que prometía sin complicarse más de la cuenta. Esperemos que el efecto repetición no juegue en su contra y aquí encontremos también un más que digno pasatiempo familiar.

En streaming

'No mires arriba' ('Don't Look Up')

El último gran estreno cinematográfico de Netflix de este 2021 es una película con un reparto repleto de estrellas seducidos por la sátira que propone Adam McKay. Queda la duda de hasta qué punto la propia realidad supera lo que vemos aquí, pero que eso no nos impida disfrutar de sus virtudes.

Crítica en Espinof

'Being the Ricardos'

La nueva película de Aaron Sorkin peca de demasiado ambiciosa al hacer confluir varias crisis de la vida de Lucille Ball en apenas unos días. Eso le lleva a no terminar de estar del todo acertado en ninguna de las facetas que abarca, pero la historia es lo suficientemente interesante para engancharte y tanto Nicole Kidman como Javier Bardem están muy bien en sus respectivos papeles. La tenéis en Amazon Prime Video.

Crítica en Espinof

'Encanto'

La espera para la llegada de esta estupenda película animada a Disney+ ha sido más corto de lo esperado, ya que no deja de ser un movimiento para que la plataforma sea imprescindible para muchos durante estos días. Siempre muy entretenida y a menudo brillante, es una apuesta segura para pasar un buen rato en familia.

Crítica en Espinof

En formato físico

'Ana y el apocalipsis' ('Anna and the Apocalypse')

Llega al fin a nuestro país este divertido musical paródico de terror que cuenta un despertar zombi en plenas fiestas navideñas. Curiosa y entretenida, pero también deja con la sensación de que es mejor la idea que propone que la forma de ejecutarla. Pese a ello, merece una oportunidad.

Crítica en Espinof

En televisión

'Spider-Man 2'

La mejor película de la trilogía de Sam Raimi sobre el superhéroe de Marvel. Retomando lo que ya funcionó en la primera entrega y corrigiendo algunos de sus problemas, todo lo referente al enfrentamiento con el villano interpretado por Alfred Molina deja con buen sabor de boca.

Viernes a las 18:15 en Cuatro

Crítica en Espinof

'Vaiana' ('Moana')

Una joya de Disney con varias canciones inolvidables en la que además el estudio mantuvo su apuesta por alejarse de la imagen habitual de las princesas en este tipo de propuestas. Una aventura de primera que es cierto que baja un poquito el nivel en su tramo final, pero es que antes es un disfrute imparable.

Sábado a las 10:05 en La 1

Crítica en Espinof

'Notting Hill'

Una de las comedias románticas más emblemáticas de los 90 que se ve beneficiada por el buen hacer de Julia Roberts en este tipo de producciones, el encanto característico de Hugh Grant o el secundario robaescenas de Rhys Ifans. Ayuda bastante tener a alguien en el guion que se mueve como pez en el agua en este subgénero como Richard Curtis.

Sábado a las 15:40 en Cuatro

Crítica en Espinof

'Stardust'

Lo más parecido que nos ha dado Hollywood en los últimos años a 'La princesa prometida', aunque quedándose un poquito por detrás de esa mítica película de los años 80. Matthew Vaughn estuvo muy inspirado adaptando a Neil Gaiman en una película luminosa que capta la magia de los cuentos.

Domingo a las 15:45 en Paramount

Crítica en Espinof

'Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 1 y 2' ('Harry Potter and the Deathly Hallows')

El desenlace de las aventuras del joven mago encarnado por Daniel Radcliffe. La primera entrega tiene un enfoque más íntimo que, a mi juicio, consigue superar al original literario, mientras que la segunda es épica vibrante, pero le falta ese algo para alcanzar la grandeza, a lo que no ayuda ese cuestionable epílogo.

Domingo a las 21:30 en laSexta (echan ambas de forma consecutiva)

Crítica en Espinof de la Parte 1

Crítica en Espinof de la Parte 2

'Jumanji: Siguiente Nivel' (Jumanji: Next Level')

Una secuela que apuesta por mantener lo que ya funcionó en la primera entrega, lo cual puede dar pie a cierta sensación de monotonía. El buen hacer de su reparto y lo efectiva que llega a ser cuando apuesta abiertamente por lo cómico lo compensan para que uno pueda pasar un rato entretenido con ella.

Crítica en Espinof