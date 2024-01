Adiós a un gran director clásico y polivalente. 3 películas imprescindibles de Norman Jewison que puedes ver en streaming

Hemos perdido a uno de esos cineastas donde, si miras en varios medios diferentes, cada uno te va a destacar una película distinta de su filmografía. Eso habla bien del prolongado éxito de Norman Jewison, fallecido en la tarde del lunes a los 97 años, pero también muestra la versatilidad que mostraba. No importaba el género, importaba hacer buen cine.

Eso le ha llevado a hacer proyectos variopintos, y en muchos no dejaba una impronta necesariamente personal más allá de la factura profesional. Jewison era uno de esos artesanos necesarios en Hollywood, capaz de hacer cualquier tipo de película y hacerla bien. Estos tres ejemplos dan buena fe de que era un cineasta talentoso.

‘En el calor de la noche’ (’In the Heat of the Night’, 1967)

Reparto: Sidney Poitier, Rod Steiger, Warren Oates, Lee Grant, Quentin Dean.

Su trabajo encontró finalmente la validación de la manera más inesperada. Su thriller policial con denuncia social en el Sur de Estados Unidos fue la gran triunfadora de los Oscars que celebraban el año 1967, consiguiendo hasta el galardón a mejor película (y puede decirse que está entre las mejores películas que han ganado el premio).

El señalamiento implacable del racismo (aunque forzado a hacer entender “ambas posturas”) y la acalorada tensión de la investigación perduran con inmensa fuerza. Curiosamente ninguno de los principales causantes de su acierto fueron reconocidos en dichos premios: ni Jewison en dirección ni Sidney Poitier como actor.

‘El caso de Thomas Crown’ (’The Thomas Crown Affair’, 1968)

Reparto: Steve McQueen, Faye Dunaway, Paul Burke, Jack Wenston, Yaphet Kotto.

Jewison no se anclaba necesariamente a un estilo, ni tampoco a unas herramientas visuales concretas. No hay mejor muestra que su primer trabajo tras triunfar en los Oscar, un thriller de atracos y romántico con dos magnéticos Steve McQueen y Faye Dunaway. Un misterio más cautivador de contemplar que interesante de desentrañar, estilizado hasta el extremo con ese uso de la pantalla partida, pero realmente disfrutable cuando opta por la sofisticación. Y la no tan sofisticación, porque pocos han hecho más sexy el ajedrez en pantalla.

‘Hechizo de luna’ (’Moonstruck’, 1987)

Reparto: Cher, Nicolas Cage, Olympia Dukakis, Danny Aiello, Vincent Gardenia.

Con el tiempo esta exquisita comedia romántica se ha convertido en su título de referencia, incluso aunque ya he mencionado que cada uno podría destacar un título diferente de su filmografía. Con una Cher más estelar que nunca de la mano de un emergente Nicolas Cage, que sin duda se hace notar como el temperamental interés romántico con mano prostética de madera.

Cualquier aspecto completamente absurdo queda difuminado con un mágico manejo del tono, sentimental y delicado, y también por esa aproximación a la familia que se siente tan personal. Sumamos una dirección de actores increíble, una de las señas de Jewison, y tienes una película hermosa y cautivadora.

