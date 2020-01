De 'El gran dictador' a 'Scott Pilgrim contra el mundo': estos son los aniversarios cinematográficos más destacados de 2020

"Vamos a morir todos" es una de las expresiones más recurrentes para "celebrar" aniversarios de cosas que nos gustan mucho y que resulta que vivimos en su momento. Y ese momento puede haber quedado lejos, muy lejos, en el tiempo. 2020 dará buena cuenta de todos esos títulos.

De cero a cien

Diez, cincuenta, ochenta años. Qué más da. El tiempo no va a dejar de pasar por nosotros, aunque afortunadamente para muchas de nuestras películas favoritas, su tiempo sí se congeló para siempre. Todos sabemos dónde la vimos, quién estaba a nuestro lado y cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Aunque a veces uno no sea consciente del todo de la cifra.

En 2020, como es lógico, son muchas, muchísimas, las películas que celebran un aniversario. Como el de cinco años es meramente simbólico en lo que respecta a tener peso específico en nuestras vidas, vamos a recordar algunas de las que, entre diez y ochenta años, están de enhorabuena este año.

10 años

Canino (Kynodontas)

La película que puso en órbita a Yorgos Lanthimos, uno de los cineastas más rompedores de la actualidad (siempre dentro del establishment, por supuesto) y que supuso un magnífico punto de partida para quienes seguimos su obra, puesto que sus trabajos anteriores tampoco eran sencillos de encontrar. Una obra tan disfuncional como la familia protagonista y alguno de los momentos más recordados de la última década. Sirva este recordatorio como homenaje a Mary Tsoni.

Otras películas que cumplen 10 años en 2020 son 'Un profeta', 'Shutter Island', 'MacGruber', 'Toy Story 3', 'Origen (Inception)', 'Scott Pilgrim contra el mundo', 'Enredados (Tangled)', 'Cisne negro', 'Valor de ley (True Grit)', 'La red social' o 'El discurso del rey'.

15 años

Munich

Ideológicamente compleja, inspirada en unos hechos retorcidos y cada vez más cercana, lo que es seguro e indiscutible es que es una de las películas más redondas de su santidad Steven Spielberg, además de que posiblemente estemos ante la película sobre terrorismo más hermosa que se haya filmado jamás.

Otras películas que cumplen 15 años en 2020 son 'Batman Begins', 'Wallace & Gromit. La maldición de las verduras', 'Virgen a los 40', 'Una historia de violencia', 'Kiss Kiss Bang Bang', 'Brokeback Mountain', 'Serenity' o 'La guerra de las galaxias. Episodio III: La venganza de los Sith'.

20 años

El protegido (Unbreakable)

La génesis por la némesis. Una obra maestra, la mejor y más realista película de superhéroes del cine moderno, narrada siempre desde la tragedia y el desconocimiento (de los personajes) a través un tratamiento soberbio, grave, emocional y, lo más importante, sin disfraces ridículos ni antifaces.

Deja huella.

Otras películas que cumplen 20 años en 2020 son 'X-Men', 'Gladiator', 'Lo que la verdad esconde', 'Casi famosos', 'Tigre y dragón', 'Bailar en la oscuridad', 'Alta fidelidad', 'Destino final' o 'Very Important perros (Best in Show)'.





25 años

Dos policías rebeldes (Bad Boys)

La primera película del mismísimo Michael Bay cumple un cuarto de siglo. Bodas de plata para un pelotazo que marcó un antes y un después en el género de acción y catapultó a dos astros con una carrera (más o menos) imbatible. Will Smith y su director aquí no han parado (más o menos) de regalarnos horas de diversión sin igual. Buen momento para brindar en la sala de cine con la nueva entrega, 'Bad Boys for Life'.

Otras películas que cumplen 25 años en 2020 son 'Apollo 13', 'Desperado', 'Braveheart', 'Marea roja (Crimson Tide)', 'Waterworld', 'Sospechosos habituales', 'Seven', 'Heat', '12 monos' o 'Casino'.

30 años

Darkman

Esta (otra) obra maestra de Sam Raimi es, al igual que pasó con la majestuosa 'Robocop' de Paul Verhoeven, mucho más que una película de superhéroes. En realidad, como aquella, es una superpelícula de héroes, un producto de primera, original, trepidante, atrevido y comercial. Cine puro disfrazado de género que hoy en día sería inimaginable. Hoy en día preferirían hacer un mal reboot que no llegaría ni a las suelas de las botas a sus cachondas secuelas.

Otras películas que cumplen 30 años en 2020 son 'Temblores', 'La caza del octubre rojo, 'Regreso al futuro III', 'Desafío total', 'Dick Tracy', 'Gremlins 2: la nueva generación', 'Uno de los nuestros', 'Muerte entre las flores', 'Eduardo Manostijeras' o 'Misery'.

40 años

Mad Max

Una pesadilla interminable. Una película de terror puro y duro donde apenas sí había carreteras más allá de la persecución inicial y donde lo que reinaba era una atmósfera asfixiante protagonizada por palurdos australianos a la altura de 'Despertar en el infierno (Wake in Fright)'.

Porque aquí nadie se libra del ridículo, ni siquiera el cuerpo de policía Judas Priest. Mandanga de la buena no apta para corazones sensibles.

Otras películas que cumplen 40 años en 2020 son 'Aterriza como puedas', 'Vestida para matar', 'Granujas a todo ritmo (The Blue Brothers)', 'El hombre elefante', 'Toro salvaje', 'Flash Gordon' 'El imperio contraataca' o 'Popeye'.

50 años

El valle de los placeres (Beyond the Valley of the Dolls)

Escrita por el añorado Roger Ebert y dirigida por Russ Meyer, esta epopeya femenina (y feminista) tiene absolutamente todo lo que cualquiera pueda desear. Sexo, drogas y rock. Fiestas, drogas, muerte, destrucción, playas y nazis. La historia sobre los problemas y ventajas de una banda femenina de rock para conseguir un hueco en la escena de finales de los sesenta fue el primer trabajo de Meyer para un gran estudio. Un clásico.

Otras películas que cumplen 50 años en 2020 son 'M.A.S.H.', 'Patton', 'Mi vida es mi vida' o 'Regreso al planeta de los simios'.

60 años

Psicosis

El maestro del suspense se las apañó para meter a un asesino en los hogares de todo el mundo y además logró que con un simple gesto de pedir silencio el planeta llegase virgen al desenlace más aterrador que los espectadores habían vivido en sus vidas. La adaptación de la novela de Robert Bloch fue un éxito por el que los años no pasan. Una de esas películas que no se acaban nunca.

Otras películas que cumplen 60 años en 2020 son 'Espartaco', 'El apartamento' o 'La herencia del viento'.

70 años

El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevard)

¿La obra definitiva de Billy Wilder? No sé si me atrevería a afirmarlo, pero sin duda estamos ante la obra definitiva sobre el ocaso de las estrellas. Y estamos hablando de una película de hace setenta años. No quiero ni imaginar cómo es ese ocaso ahora, en tiempos de constante exhibicionismo a nivel mundial. 'El crepúsculo de los dioses' es uno de esos casos en los que los títulos nacionales estaban trabajados, ¿verdad?

Otras películas que cumplen 70 años en 2020 son 'Eva al desnudo', 'El invisible Harvey', 'Rashomon', 'En un lugar solitario' o 'La cenicienta'.

80 años

Rebeca

Con una nueva versión a cargo de Ben Wheatley que Netflix soltará en cualquier momento, 'Rebeca' es, como todo el mundo sabe, la ganadora al Oscar a mejor película de Alfred Hitchcock. Laurence Olivier y Joan Fontain al frente de uno de los mejores thrillers psicológicos de cualquier época, un cuento gótico elaborado por un genio.

Otras películas que cumplen 80 años en 2020 son 'El gran dictador', 'Historias de Filadelfia' o 'Pinocho'.