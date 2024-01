De los fracasos de 'Barbie' y Taylor Swift a los triunfos de Studio Ghibli y 'Anatomía de una caída'. Las mayores sorpresas y decepciones de los Globos de Oro 2024

Muchos de los premios de los Globos de Oro 2024 fueron exactamente como se esperaba. Desde el momento en que se inventaron el nuevo premio a los logros cinematográficos y de taquilla, era una conclusión inevitable que 'Barbie' lo ganaría, lo que sonaba un premio de consolación. No deja de ser decepcionante y se une a otras caras largas de la noche, lo que no significa que no haya habido unas cuantas sorpresas positivas.

Desde el reconocimiento a Netflix y su 'Bronca', la buena acepción de 'Anatomía de una caída' o el reconocimiento al anime de Ghibli frente a la tormenta de luz de Spider-man, hay unas cuantas sorpresas que se unen a no pocas decepciones, que resumimos en los siguientes párrafos.

Taylor Swift pierde en la nueva categoría de los Globos

La película del concierto de Taylor Swift 'Taylor Swift: The Eras Tour', es el documental más taquillero de la historia, pero perdió el nuevo premio "logros cinematográficos y de taquilla" en favor de 'Barbie'. A pesar de que 'Barbie' se quedó corta en otras categorías, la derrota de Swift dejó a muchos cuestionándose la razón de ser de la nominación si no estaba abocada a la victoria, especialmente porque deja claro que la intención era consolar a 'Barbie'.

Hayao Miyazaki contra 'Spider-Man'

En un giro inesperado, 'El chico y la garza', dirigida por Hayao Miyazaki, que regresó de su retiro a los 83 años para crear una película muy personal, derrotó a la aclamada 'Spider-Man: cruzando el multiverso' como Mejor Película de Animación. Sin dejar de reconocer el éxito de esta última, la trascendencia histórica de que la película de Miyazaki se estrenara en el primer puesto de la taquilla doméstica añadió un logro insólito para el cine desde japón.

Elizabeth Debicki supera a Meryl Streep

La victoria de Elizabeth Debicki como Princesa Diana en 'The Crown' supuso una importante sorpresa. Favoritas esperadas como Meryl Streep y Hannah Waddingham se enfrentaron a la derrota, asegurando el lugar de Debicki en la historia como la segunda intérprete en ganar un Globo por el mismo papel. La derrota de Streep añadió un nuevo capítulo al actual empate con Barbra Streisand y Tom Hanks como principales ganadores del Globo.

Barbie no vio todo de color de rosa

'Pobres Criaturas' superó a 'Barbie' como mejor película - musical o comedia, lo que significa que si los Globos no hubieran añadido el nuevo premio a los logros cinematográficos y de taquilla, Barbie sólo tendria el Globo de mejor canción, que en realidad es de Billie Eilish.

No pasaría nada si Barbie no hubiera sido la película más nominada, con nueve candidaturas. Las derrotas de las estrellas Margot Robbie y Ryan Gosling no fueron inesperadas y aunque los guionistas Greta Gerwig y Noah Baumbach perdieron el premio al mejor guión cinematográfico en favor de Justine Triet y Arthur Harari, guionistas de 'Anatomía de una caída'.

Ricky Gervais, triunfó con su show más rancio

Ricky Gervais, conocido por su humor controvertido, salió victorioso en la recién introducida categoría de mejor actuación en comedia stand-up en televisión. Su especial de Netflix, 'Armageddon', se impuso a 'Selective Outrage', de Chris Rock. Gervais, cinco veces anfitrión de los Globos, demostró que sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo de la comedia, a pesar de que su show ha tenido polémica por bromear con niños con cáncer.

'Anatomía de una caída' vence a 'Barbie' y 'Oppenheimer'

Los premios para 'Barbie' y 'Oppenheimer' parecen responder a un intento de celebración del éxito del cine en un año bastante gris para el negocio. Pero aún así quedaron eclipsados por el inesperado triunfo de 'Anatomía de una caída', un thriller judicial francés que recibió la victoria en el apartado de mejor guion, escrito por Justine Triet y Arthur Harari, que dejó a todo el mundo, incluidos ellos mismos, realmente sorprendidos. La inesperada victoria también sirvió como indicador de los desaires que le esperaban a 'Barbie' en el resto de la noche.

En Espinof:

Las 29 mejores películas de Navidad de Netflix, ordenadas de peor a "venga, pon esa y abre el cava"

Las 21 mejores películas coreanas de los últimos años

Las 26 mejores películas de Disney de todos los tiempos

Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel

Todas las películas dirigidas por Guy Ritchie ordenadas de peor a mejor