Horror en el convento. 3 películas de terror con novicias que ver en streaming si 'La monja II' te deja con ganas de más

El estreno de 'La monja II' es parte motivo de celebración para los fans del terror religioso, la nunsploitation y cualquier cosa que aproveche la mitología cristiana de una perspectiva fantástica y horrorífica. Con muchas referencias a esa joyas ocultas de videoclub donde las monjas se enfrentan a las diferentes fechorías de un demonio o de la brujería.

Habrá quien no comulgue (jé) con cómo decide explotarlo este spin-off del Universo Warren, pero eso no debería ser motivo para desdeñar ese subgénero de terror sobrenatural, que puede explorar al completo las posesiones o indagar en ideas como la represión sexual. Da para bastante este tipo de películas, así que si quieres un poco de terror en el convento, no son malos planes estas tres propuestas variadas con monjas como parte fundamental.

'Häxan. La brujería a través de los tiempos' ('Häxan', 1922)

Dirección: Benjamin Christensen. Reparto: Kate Fabian, Ella La Cour, Emmy Schönfeld, Karen Winther, Oscar Stribolt.

Esta es apuesta fuerte, aunque no la que más de la lista. El arte cinematográfico en pleno desarrollo con obras arriesgadas y fascinantes como este primigenio ejemplo de docudrama, que intenta explorar el ocultismo, la magia negra y la brujería en base a un manual para inquisidores del siglo XV para la caza de brujas. Cultura medieval en casi toda su brutalidad.

Su ambiciosa exploración histórica está marcada también por lo truculento y la curiosidad por el horror. Un terror primigenio pero que resulta arrebatador en momentos como el de la monja, que se vuelve ejemplo de corrupción y de historia. Un orden social trastocado en una secuencia en el convento que asombra por su fuerza visual todavía resistente 100 años después.

Gratis en YouTube (Dominio público)

'Los demonios' ('The Devils, 1971)

Dirección: Ken Russell. Reparto: Oliver Reed, Vanessa Redgrave, Dudley Sutton, Max Adrian, Gemma Jones.

Esta es la verdadera apuesta fuertecita de la selección. Aunque es algo que se podría decir de cualquier película de Ken Russell que se incluya en una lista. Uno de los mayores y más genuinos provocadores que ha visto nunca el cine, con una voluntad de desafiar los límites narrativos y también de retorcer los del puritanismo que le lleva siempre a estar en riesgo de acabar censurado de por vida.

'Los demonios' es una de esas películas que resulta increíble que no esté aún más censurada o incluso definitivamente prohibida, ya que no deja títere con cabeza en su retrato del delirio, de la fantasía sexual y de la Iglesia como institución política. Sus conexiones con el género de terror son muy libres, pero no cabe duda de que esta es una gran entrada en la exploración de las posesiones en el cine.

Ver en Filmin

'Verónica' (2018)

Dirección: Paco Plaza. Reparto: Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer, Iván Chavero, Ana Torrent, Consuelo Trujillo.

Más anclada en el cine de demonios y posesiones que en el nunsploitation, pero con esto último siendo un pilar importante para la creación de su atmósfera infernal. Valga como aval para su inclusión el hecho de que el director Paco Plaza esté a punto de estrenar una precuela que entra de lleno en el convento del que surge la impactante monja ciega del colegio al que va la protagonista.

El mundo de las monjas es uno de los detalles a los que Plaza y su co-guionista Fernando Navarro ponen un cuidado desmedido para darle una autenticidad fuera de lo común en el terror español. La muestra de la vida en el barrio obrero, la afición por Héroes del Silencio o intentar resolver la amenaza demoniaca por fascículos comprados en el quiosco son toques de costumbrismo de verdad que engrandecen una película donde los sustos son extraordinarios.

Ver en Netflix y en Amazon Prime Video

