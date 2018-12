Las 17 mejores películas de acción de 2018

Se acerca el final de diciembre y, junto a él, nos vemos en la obligación de decir adiós a un nuevo año. Pero, como es tradición, es hora de repasar lo mejor que nos ha dado este 2018, y no íbamos a perder la oportunidad de dar las gracias y reivindicar a esos títulos que han llegado a nuestras grandes y pequeñas pantallas para ayudarnos a sobreponernos a nuestras horas más bajas y canalizar nuestras frustraciones a base de tiros, explosiones, huesos rotos y pilas de cadáveres. Estoy hablando, por supuesto, de los largometrajes que podrían englobarse dentro del género de la acción.

Sin más dilación os dejo con los que, bajo mi punto de vista, son las 17 mejores películas de acción que se han estrenado en salas o han llegado directos al mercado doméstico español a lo largo de 2018. ¡Sangre, muerte y destrucción para todos los gustos!

'Misión: Imposible - Fallout' ('Mission: Impossible - Fallout')

Dirección: Christopher McQuarrie

Reparto: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Simon Pegg

Empezamos con el plato fuerte. La mejor película de acción de 2018 vuelve a reunir al brillante realizador Christopher McQuarrie con ese efecto especial viviente llamado Tom Cruise tras 'Nación secreta' en la entrega más redonda de la saga 'Misión Imposible' —con permiso de la original de Brian De Palma—. Un entretenimiento de primerísima categoría con un fantástico tratamiento de personajes, un libreto repleto de giros retorcidos y sorpresas y, cómo no, unas set-pieces que se sitúan a la vanguardia del género. 'Fallout' es la excusa perfecta para pasar dos horas y cuarto frente a una pantalla con la mandíbula totalmente desencajada.

Crítica en Espinof: ‘Misión: Imposible - Fallout’ corona la saga con una obra cumbre del cine de acción

'Mandy'

Dirección: Panos Cosmatos

Reparto: Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache, Bill Duke

Hemos necesitado la friolera de ocho años para poder disfrutar de una nueva obra del único e inimitable Panos Cosmatos tras la hipnótica 'Beyond the Black Rainbow', pero la espera ha merecido sobradamente la pena. Porque 'Mandy' no sólo es una de las mejores cintas que nos ha dado 2018, con una iconografía y tratamiento visual únicos y un sentido de lo onírico tan magnético como especial; además de esto, esta demencial celebración de lo grindhouse nos regala una segunda mitad dominada por la acción en la que, entre otras cosas, podemos disfrutar del mejor duelo de motosierras que hayan visto nuestros ojos. Y si encima le sumamos a un Nicolas Cage completamente desatado —más que de costumbre—, todo son alegrías.

Crítica en Espinof: 'Mandy': la consagración de Panos Cosmatos como autor total del ochenterismo enloquecido

'The Equalizer 2'

Dirección: Antoine Fuqua

Reparto: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Ashton Sanders

Antoine Fuqua es uno de esos realizadores que nunca, nunca jamás, decepcionan; y mucho menos cuando se pone manos a la obra para ofrecernos una buena ensalada de tiros. Ya lo demostró en la soberbia 'Día de entrenamiento', en el remake de 'Los siete magníficos' —del que soy y seré férreo defensor— y en una primera 'The Equalizer' que convirtió a Denzel Washington en el nuevo action hero madurito. Con esta 'The Equalizer 2' Fuqua eleva las apuestas y firma un espectáculo aún mayor que el de su predecesora, con unas secuencias de acción diseñadas con inteligencia entre las que destaca un apabullante tercer acto con la forma de un violento spaghetti western urbano. Alucinante.

Crítica en Espinof: ‘The Equalizer 2’: un thriller de acción modélico que pide a gritos una trilogía

'The Predator'

Dirección: Shane Black

Reparto: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay

Que si desprestigia a la criatura, que si tiene chistes, que si sale un niño, que si se centra demasiado en los personajes... a 'The Predator' le han llovido las pedradas en todas direcciones, pero lo que es difícil —si no imposible— de refutar es el hecho de que Shane Black tiene una mano de oro a la hora de rodar y escribir cintas de acción. Su salto a la dirección en la franquicia 'Depredador' puede haberse visto mutilado por cuestiones presupuestarias y de estudio, pero es el mejor revival ochentero que nos hayamos echado a la boca, tanto en la concepción de su acción como en ese tono macarra, desenfadado y pasado de vueltas. Puede que se me quiera crucificar después de esto, pero yo doy un SÍ rotundo a 'The Predator'.

Crítica en Espinof: 'Predator': una genial vuelta a las raíces de la acción ochentera a base de violencia, testosterona y mucho cachondeo

'The Night Comes for Us'

Dirección: Timo Tjahjanto

Reparto: Joe Taslim, Iko Uwais, Julie Estelle, Sunny Pang, Zack Lee, Shareefa Daanish

Desde hace unos cuantos años está claro que el que quiera ver una buena somanta de palos —cinematográficamente hablando, claro está— no tiene más que dirigir su mirada a Indonesia. Ya nos quedó claro con las dos incunables partes de 'The Raid', volvimos a comprobarlo con 'Headshot' y este 2018, con 'The Night Comes for Us', ha quedado confirmado por los siglos de los siglos. Porque esta salvajada de Timo Tjahjanto nos hará olvidar las cintas de Gareth Evans con algunas de las coreografías de artes marciales más brutas, sangrientas y contundentes que se han visto en mucho, mucho tiempo. Si lo vuestro es ver huesos rompiéndose, armas blancas de todo tipo atravesando carne humana y gente comiendo bolas de billar para desayunar, todo ello sin cortes y con un trabajo de cámara de primera, esta es vuestra película.

Crítica en Espinof: ‘The Night Comes for Us’: la enciclopedia ilustrada de acción ultra-violenta de Netflix también es su mejor estreno del año

'Milla 22' ('Mile 22')

Dirección: Peter Berg

Reparto: Mark Wahlberg, John Malkovich, Ronda Rousey, Iko Uwais, Lauren Cohan

Sin alejarnos demasiado de Indonesia, es el momento de reivindicar a Peter Berg como un realizador más que solvente en cuanto a acción se refiere, como bien hemos podido comprobar en sus múltiples colaboraciones con Mark Wahlberg en filmes como 'Día de patriotas' o 'El único superviviente'. Ahora es cuando me decís que Berg es norteamericano y cuando yo apunto que en 'Milla 22', su última colaboración con Marky Mark, contó con la inestimable labor de Iko Uwais, maestro del Silat y protagonista de 'The Raid' y su secuela; una presencia que elevó la producción a un nuevo nivel, marcando la diferencia respecto a otras cintas de corte similar gracias a su pericia para los stunts y las coreografías imposibles.

Crítica en Espinof: 'Milla 22': un entretenido thriller que no aprovecha a fondo todo lo que propone

'Deadpool 2'

Dirección: David Leitch

Reparto: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz

Aunque 'Deadpool 2' me dejase bastante frío respecto a su predecesora —parece demasiado enamorada de si misma y se cree demasiado graciosa por momentos—, he de quitarme el sombrero ante el recital de acción sin tregua que nos brindó David Leitch en el regreso por todo lo alto del Mercenario Bocazas. No podríamos esperar menos de uno de los padres de John Wick y del hombre que firmó la fantástica 'Atómica' —antológico ese falso plano secuencia en el edificio—. Con un mayor presupuesto, una mayor variedad de personajes y superpoderes para dar y tomar, Leitch ha dado forma a una de las películas de superhéroes del año, ya una sinfonía de la destrucción que reivindicar sin vergüenza.

Crítica en Espinof: 'Deadpool 2': carcajadas aseguradas en una secuela continuista con regusto a prefabricado

'Vengadores: Infinity War'

Dirección: Anthony Russo, Joe Russo

Reparto: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Chris Evans

No podríamos hablar de acción y superhéroes sin hacerlo de la orgía pijamera del año. El mayor crossover del Universo Cinematográfico de Marvel hasta la fecha no sólo nos dejó uno de los espectáculos más grandes e impactantes de 2018, sino también una exhibición de un músculo del que muy pocas compañías pueden alardear hoy día. Para el recuerdo quedan set-pieces como la pelea contra Thanos en la superficie del asolado Titán y, sobre todo, la batalla multitudinaria en Wakanda; un pasaje que, pese al uso y abuso del CGI promete seguir arrancando aplausos y vítores al respetable en cada nuevo visionado. Espectacular.

Crítica en Espinof: 'Vengadores: Infinity War' es 'El imperio contraataca' del cine de superhéroes

'Spider-Man: Un nuevo universo' ('Spider-Man: Into the Spider-Verse')

Dirección: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Reparto: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Nicolas Cage

Justo en los últimos coletazos de diciembre, sin que nadie lo esperase, nuestro amigo y vecino Spider-Man —o, mejor dicho, nuestros amigos y vecinos, por aquello del multiverso— llegaron, divirtieron y vencieron; alzando a 'Spider-Man: Un nuevo universo— con el puesto de mejor película de superhéroes del año y de una de las mejores cintas de 2018. Su fabuloso sentido del humor, el mimo volcado en los personajes y la historia y su alucinante apartado técnico y visual, una vez agitados en la coctelera producida por Chris Miller y Phil Lord, han dado como resultado un espectáculo impoluto con unas secuencias de acción tan vistosas como intensas. Una grata sorpresa.

Crítica en Espinof: 'Spider-Man: Un nuevo universo' es un prodigio animado y la mejor película de superhéroes del año

'Ready Player One'

Dirección: Steven Spielberg

Reparto: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, Simon Pegg

No importa el tiempo que pase sin aproximarse al género o la evolución que haya podido tener la tecnología y el lenguaje cinematográfico: Steven Spielberg es y será uno de los grandes realizadores de la historia. Su última exhibición de poderío ha sido 'Ready Player One', la adaptación de la novela de Ernest Cline, en la que el Rey Midas de Hollywood se ha sumergido en el mundo del videojuego y la realidad virtual con un entretenimiento casi perfecto y con un alma tan enorme como su amor por la cultura pop. Uno de los mejores blockbusters del año es, a su vez, una lección sobre cómo emplear las herramientas digitales con cerebro y destreza.

‘Ready Player One’: Spielberg ofrece un maravilloso anacronismo digital con todo el alma de las producciones Amblin

'Sicario: El día del soldado' ('Sicario: Day of the Soldado')

Dirección: Stefano Sollima

Reparto: Benicio del Toro, Josh Brolin, Matthew Modine, Catherine Keener, Isabela Moner

Cuando se anunció que 'Sicario', el fantástico thriller dirigido por Denis Villeneuve en 2015, tendría una secuela, saltaron todas las pensando en una continuación mediocre incapaz tan siquiera de rozar la excelencia alcanzada por el director francocanadiense. Pero entonces se estrenó 'El día del soldado', y Stefano Sollima nos cerró la boca de un plumazo con un ejercicio asfixiante, violento y crudo que pasó instantáneamente a formar parte de esa lista de películas capaces de superar a sus predecesoras. Una maravilla en la que lucen todos y cada uno de sus elementos: desde el guión de Taylor Sheridan a sus actores, pasando, cómo no, por unos tiroteos completamente secos y contundentes.

Espinof: ‘Sicario: El día del soldado’: un excepcional viaje por las fronteras de la podredumbre moral

'Juego de ladrones' ('Den of Thieves')

Dirección: Christian Gudegast

Reparto: Gerard Butler, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr., Curtis "50 Cent" Jackson

He de confesar que antes de su proyección no daba un duro por este debut de Christian Gudegast en la dirección, pero conforme me sumergía en su dilatado metraje de dos horas y veinte minutos, poco a poco fui apreciando unas virtudes que pivotaban entre su meticuloso y extenso tratamiento de personajes —tremenda la presentación de policías y atracadores como dos caras de la misma moneda—, su gestión del ritmo y, sobre todo, unas secuencias de acción que encuentran su cénit en uno de esos clímax que te mantienen sentado al borde de la butaca, mordiéndote las uñas y abrumado por la crudeza de su violencia.

'Juego de ladrones': un solvente thriller de atracos sometido por los cánones del subgénero

'Revenge'

Dirección: Coralie Fargeat

Reparto: Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède

Con la soberbia 'Revenge', la realizadora francesa Coralie Fargeat nos regaló una deliciosa actualización del subgénero del rape and revenge —violación y venganza— ultraestilizada, con una realización de órdago y bruta como ella sola. Con esta escueta descripción podría parecer un producto más para ver, disfrutar y olvidar rápidamente, pero nada más lejos de la realidad, porque Fargeat, con su excepcional dirección, da forma a un discurso feminista que no necesita obviedades para reivindicar su intención, sino una sobrada inteligencia a la hora de decidir qué mostrar y cómo hacerlo. Impactante a más no poder.

'Revenge' demuestra que el género de violación y venganza puede actualizarse sin perder su esencia grindhouse

'El pasajero' ('The Commuter')

Dirección: Jaume Collet-Serra

Reparto: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Jonathan Banks

Hasta este punto, en el listado hemos mencionado ya varias combinaciones recurrentes y solventes de director e intérprete, pero ninguna de ellas tan eficiente como la compuesta por Jaume Collet-Serra y Liam Neeson. Después de la entretenidísima 'Non-Stop (Sin escalas)', Serra deja los aviones para subir al bueno de Neeson en un tren y dar rienda suelta a un espectáculo de acción y suspense al más puro estilo Alfred Hitchcock que funciona con la precisión de un reloj suizo. Diversión, sorpresas, intérpretes solventes y una realización notable para un nuevo episodio en la filmografía del proto-héroe de acción entrado en años.

'El pasajero' convierte el suspense en espectáculo visual en el mejor combo de Collet-Serra con Liam Neeson

'Brawl in Cell Block 99'

Dirección: S. Craig Zahler

Reparto: Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Marc Blucas, Don Johnson, Tom Guiry, Udo Kier

No haber estrenado 'Brawl in Cell Block 99' en salas de cine y haberla llevado directa al mercado doméstico es uno de los crímenes más atroces cometidos en este 2018 en términos cinematográficos. Y es que lo nuevo del director del western caníbal 'Bone Tomahawk', esta vez englobado dentro del thriller criminal, es tan contundente como un puñetazo en la cara cortesía del mastodóntico Vince Vaughn —a quien su pasado como boxeador le vino muy bien para llevar a buen puerto las escenas de pelea—. Con un ritmo lento y denso, que da forma sin prisa a una atmósfera asfixiante y magnética a la mejor película de S. Craig Zahler hasta la fecha; y eso, queridos lectores, es mucho decir.

Crítica en Espinof: 'Brawl in Cell Block 99'

'Illang: La brigada del lobo' ('In-rang')

Dirección: Kim Jee-woon

Reparto: Gang Dong-won, Han Hyo-Joo, Jeong Woo-seong, Kim Mu-yeol, Han Ye-ri

Por supuesto, el cine coreano tenía que tener su lugar en una lista dedicada a la acción. Este 2018, la mejor representante del país asiático dentro del género es esta 'Illang: La brigada del lobo'; adaptación del anime homónimo escrito por Mamoru Oshii y dirigido por Hiroyui Okiura. No es de extrañar que, pese a sus altibajos, 'Illang' haya pasado el corte y entrado en esta selección; sobre todo si tenemos en cuenta que su dirección corre a cuenta de** Kim Jee-woon**, responsable de joyas como 'Encontré al diablo', 'El bueno, el malo y el raro' o https://www.espinof.com/criticas/a-bittersweet-life-venganza-silenciosa. Acción de primera con un diseño de producción aún mejor.

Crítica en Espinof: 'Illang: La brigada del lobo', una excesiva y espectacular exhibición de poderío surcoreano

'Proyecto Rampage' ('Rampage')

Dirección: Brad Peyton

Reparto: Dwayne 'The Rock' Johnson, Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman

¿Dwayne "The Rock" Johnson, animales gigantescos dándose de tortas y destruyendo una ciudad y la esencia de una especie de buddy-monster-movie? No sé vosotros, pero yo compré a ciegas el concepto y, por suerte, no quedé decepcionado en absoluto con una 'Proyecto Rampage' que me dio todo lo que prometía y un poco más. Puede que no sea una de las mejores películas del año, pero su particular aproximación al subénero Kaijū Eiga, sumada al carisma de su protagonista y a los niveles de destrucción que brinda, la convierten en un divertimento pasajero que tener muy en cuenta.

'Proyecto Rampage': una divertidísima orgía de destrucción que, además, marca un antes y un después en el cine de videojuegos

Estas son mis 17 seleccionadas como las mejores películas de acción de 2018 teniendo en cuenta mis filias y fobias personales, pero puede que vosotros echéis en falta alguna otra cinta según vuestros gustos. ¿Qué largometraje añadiríais al listado? ¿Cuál quitaríais? ¡Como siempre, hacédnoslo saber en los comentarios!