Las 13 mejores películas de terror de 2018

El fantástico en general y el cine de terror en particular lleva unos años viviendo una racha de creatividad y aceptación comercial que habría sido absolutamente impensable hace una década y que, al menos en términos de taquilla, nos remonta a los gloriosos ochenta y sus franquicias icónicas copando carteleras y listas de éxitos. Si estos tiempos son comparables con aquellos puede ser motivo de otro artículo, porque lo que toca hoy es centrarnos en el presente.

Hemos seleccionado 13 películas que nos parecen lo mejor o más destacable del género en 2018. De películas de horror más o menos puras a mezclas con otros géneros donde el miedo es solo un ingrediente más de la macedonia. Como siempre tened muy presente que esta es una selección que obedece a un criterio personal y que no solo podéis, sino que debéis señalar mis posibles olvidos, ninguneos y sobrevaloraciones en los comentarios. Estos han sido los grandes pánicos (en el cine) de 2018.

'Un lugar tranquilo' ('A Quiet Place')

Dirección: John Krasinksi

Reparto: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward, Leon Russom, Doris McCarthy

La monster movie del año es sin duda esta película que lleva un paso más allá las películas de terror con privación sensorial que en los últimos tiempos tan de moda han puesto éxitos como 'Hush' o 'No respires'. Aunque en aquellos casos los resultados eran superiores debido a su modestia y concisión de personajes y escenarios, intensificándose el componente claustrofóbico que se busca con la eliminación de un sentido, a 'Un lugar tranquilo' hay que aplaudirle su incursión, a partir de ahí, en el cine de monstruos post-apocalíptico.

Krasinski logra que su película pase de inteligente combinación de lugares comunes a memorable película de terror gracias a la estupenda labor de los actores, que componen una familia que tiene que esquivar continuamente a feroces monstruos hipersensibles al sonido. Su emocionante relación y la fragilidad que demuestran se combinan con inteligencia con multitud de detalles del día a día (sustituyen la vajilla por hojas, fabrican juegos de mesa con materiales blandos), lo que le da a la aventura un tono humano y cercano. Lástima de algunas decisiones de guión en su último tercio que desbaratan la credibilidad que ha construido tan cuidadosamente.

'Hereditary'

Dirección: Ari Aster

Reparto: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd

La película del año, independientemente de géneros, es esta pequeña maravilla, arriesgada y dispuesta a hacer pocas concesiones, cuyo único problema, quizás, es que se nota a Ari Aster desesperado por demostrar -por activa y por pasiva- que lo suyo es más que una película de terror. Complejos aparte y pese a quien pese, 'Hereditary' es también una extraordinaria película de género, una que sabe beber de lo mejor y más inquietante del oscuro cine demoniaco de los setenta, de 'La semilla del diablo' a 'Repulsión', pasando por 'La centinela'.

Rebosante de detalles malsanos, y dueña de la escena de violencia más seca y perturbadora de 2018, quiera Aster verse o no catalogado como un maestro del miedo, lo cierto es que sabe tocar con delicadeza e inteligencia las teclas para llevar al máximo delirio y paroxismo la historia de una familia marcada por la tragedia, pero también por un pasado oscuro y amenazador que se cierne sobre sus decisiones. Increíbles interpretaciones de todo el reparto, pero sobre todo de una apabullante Toni Collette, y una traca final de las que o bien distancian irremisiblemente al espectador, o bien le hacen caer rendido a los pies de la propuesta.

'Aniquilación' ('Annihilation')

Dirección: Alex Garland

Reparto: Natalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson, Sonoya Mizuno

Indiscutiblemente fallida pero también admirable y fascinante, 'Aniquilación' es una propuesta de Alex Garland estrenada en exclusiva por Netflix tras un largo y penoso proceso de producción, y cuyo resultado es desconcertante y cautivador. Con un argumento esquemático, casi rozando la abstracción, cuenta cómo un grupo de mujeres científicas se adentran en una especie de mundo alienígena cuya visualización y criaturas ya compensa las innumerables concesiones que hay que concederle a la aventura.

Con algunos de los mejores y más inexplicables monstruos del año, continuamente desafiando al espectador (¡ese final con danza contemporánea incluida!), solo por su estética y atrevimiento visual ya merecería un lugar en esta lista. Pero además, propone una reflexión sobre la depresión y el daño que nos hacemos a nosotros mismos en los momentos de crisis que la convierten en una de las pocas metáforas del año que no llevan molesto libro de instrucciones a cuestas. Pese a sus innegables problemas de tono, ritmo y coherencia, una gran destacada de 2018.

'Predator' ('The Predator')

Dirección: Shane Black

Reparto: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Sterling K. Brown, Jacob Tremblay, Jake Busey, Yvonne Strahovski, Thomas Jane, Keegan-Michael Key

Otra producción innegablemente irregular debido a condicionantes derivados de lo que se adivina como un rodaje muy problemático, marcado por constantes reshoots y recortes en la sala de montaje que redujeron su primer cut de más de dos horas a unos cien minutos. El resultado es un metraje apresurado e insuficiente para desarrollar un guión lleno de sorpresas y personajes humanos que establecen entre sí una química muy al estilo de anteriores películas de Shane Black. Uno se pregunta qué querría exactamente Fox al contratar a Black como coguionista y director, pero lo cierto es que la película es, si no la más redonda, sí la más personal y peculiar de la franquicia.

Hasta el punto de que el monstruo es lo de menos en una película que está planteada más como una reformulación en clave cómica de 'Doce del patíbulo', y que tiene en sus excéntricos solados con estrés post-traumático su mejor baza. Bien trufada de gore y con un interesante diseño de los predators, con algunas de las mejores secuencias de acción desde la primera entrega, 'Predator' está lejos de la perfección, pero es una estimulante muestra de lo que podría suceder si, por una vez, se adjudicaran las grandes franquicias del fantástico a aquellos creadores que las entienden. Ahora ya solo queda que les dejen hacer su trabajo.

'Mandy'

Dirección: Panos Cosmatos

Reparto: Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache, Bill Duke, Richard Brake, Hayley Saywell

La película más demencial de los últimos doce meses es bastante más sofisticada de lo que parece en un vistazo superficial. No es solo (aunque también, y en ese sentido cumple de sobras su función) una apisonadora de mega-acting desnortado de Nicolas Cage, con una primera mitad reposada y una segunda devastadora, supurante de estética de disco de death metal de los ochenta y cargada de ultraviolencia perturbadora y excesiva. Además, es una curiosa reflexión sobre la soledad y los outsiders que la padecen, con una historia de amor emotiva y muy singular que es lo que marca esa maravillosa primera mitad que ha sido tan injustamente criticada.

Entendida en su totalidad o no, lo cierto es que Mandy funciona perfectamente como una especie de 'Hellraiser' en la que el infierno se abre, en vez de con un cubo de Rubik, con una colección de portadas de Manowar. Todo ello tamizado por unas cuantas reflexiones sobre la América podrida y al límite que simbolizan los cultos mansonianos que acabaron con el Verano del Amor, y que conecta de forma inquietante pero clarividente con la anterior película de Panos Cosmatos, la también inclasificable 'Beyond the Black Rainbow'

'Cam'

Dirección: Daniel Goldhaber

Reparto: Madeline Brewer, Samantha Robinson, Patch Darragh, Melora Walters, Devin Druid, Imani Hakim, Michael Dempsey, Flora Diaz

La mejor película de los especialistas de Blumhouse del año no es ni la flojísima 'Verdad o reto', ni las secuelas de las ya algo agotadas sagas 'The Purge' o 'Eliminado', ni por supuesto la horrible nueva entrega de 'Halloween', sino esta pequeñísima producción que supone su primera exclusividad con Netflix. La guionista Isa Mazzei sabe de lo que habla de primera mano, y ambienta una historia de terror de ribetes clásicos (personalidades desdobladas, entornos misteriosos, gente con secretos) en un entorno mucho más amenazador que un caserón en ruinas o un bosque a medianoche: los chats eróticos en Internet.

Sin cortarse en cuanto al afilado retrato de su fauna, pero sin necesidad de sermones o condescendencia, 'Cam' cuenta cómo una popular camgirl descubre que alguien la está plagiando en una búsqueda salvaje de la fama a cualquier precio. Gracias a una estupenda Madeline Brewer ('The Handmaid's Tale'), la fría trama se siente inquietantemente cercana, y la película no subestima al espectador a la hora de plantear un mundo con sus propias reglas y normas. Frenética pero no atropellada, lo mas interesante de 'Cam' es sin duda cómo desarrolla de forma natural y sin artificios el complejo y no siempre estético lenguaje de las múltiples pantallas simultáneas.

'Historias de fantasmas' ('Ghost Stories')

Dirección: Jeremy Dyson, Andy Nyman

Reparto: Andy Nyman, Paul Whitehouse, Alex Lawther, Martin Freeman, Jill Halfpenny, Nicholas Burns, Daniel Hill, Kobna Holdbrook-Smith

El viejo recurso narrativo de las peliculas de episodios que tantas alegrías nos dio en los setenta y ochenta adquiere fuerza renovada con 'Historias de fantasmas', que se permite reformular el esquema con el hilo conductor de un desenmascarador de falsos fenómenos paranormales que se enfrenta a un puñado de casos sin resolver. Por supuesto, no todo es lo que parece y finalmente la historia que adquiere más importancia es la central, protagonizada por el también codirector Andy Nyman.

La película encuentra su identidad en su extrema sencillez, heredada de las películas de episodios de la Amicus y la Tygon, tiempos que también se reflejan en su espectacular cartelería alternativa. La rotunda facilidad con la que sus tres historias se ven reducidas casi a apuntes de historias de fantasmas juega en su favor, reforzando la central y resaltando las interpretaciones, algunas espectaculares, de gente como Alex Lawther o Martin Freeman.

'Mamá y papá' ('Mom & Dad')

Dirección: Brian Taylor

Reparto: Nicolas Cage, Selma Blair, Anne Winters, Zackary Arthur, Joseph D. Reitman, Olivia Crocicchia, Lance Henriksen, Brionne Davis

No exactamente una película de terror, pero sí una que usa una serie de tópicos y recursos narrativos del cine de género para construir una sátira desnortada, de ritmo febril y pocos prejuicios, y que encuentra una voz propia gracias a las demenciales interpretaciones de Nicolas Cage, Lance Henriksen y Selma Blair. Pero también gracias a su inteligente reciclaje de tropos como el de la invasión de los ultracuerpos o las invasiones domésticas.

Con una briosa dirección de Brian Taylor que recupera la energía que dábamos por perdida desde 'Crank', 'Mamá y papá' se convierte en una de las comedias más extrañas del año, una que pone en solfa conceptos tan queridos por el género como la oscuridad subyacente dentro del núcleo familiar, o la facilidad con la que se desmorona el orden social tras el que creemos que estamos parapetados y seguros. Pese a su chifladura, su gore y su ritmo de cartoon, estamos ante una epopeya de ultraviolencia mucho más agria de lo que parece y una cita obligada para fans del cine de terror con sentido del humor.

'El infinito' ('The Endless')

Dirección: Justin Benson, Aaron Moorhead

Reparto: Aaron Moorhead, Justin Benson, Tate Ellington, Callie Hernandez, James Jordan, Lew Temple

El dúo formado por Justin Benson y Aaron Moorhead es uno de los secretos mejor guardados del género: su percepción del cine de terror, entre lírica, y enigmática, pero muy consciente de las convenciones y resortes que lo hacen funcionar, les otorga una voz única y personal. Ya sucedió con su debut, la absorbente 'Resolution', y siguieron en esa onda con la aún más poética (y discutida, pero en última instancia fascinante 'Spring'). Pero 'El infinito' no solo es la primera que ha obtenido cierta distribución regularizada, sino que es la más redonda de todas.

Ambos son también los protagonistas de una inmersión en las tripas de un culto que no se sabe muy bien si es destructivo o solo excéntrico: un par de hermanos que escaparon de él años atrás, y al que sienten la necesidad de volver. Una vez allí, parece evidente que el culto no es tan peligroso como ellos creen a la vez que parece obvio que hay algo extraño en el ambiente. La segunda mitad de la película es una lección maestra de paranoia narrativa y, a la vez, cómo innovar en el género con recursos limitadísimos e ideas prestadas de la ciencia-ficción materialista más demencial.

'El ritual' ('The Ritual')

Dirección: David Bruckner

Reparto: Rafe Spall, Rob James-Collier, Sam Troughton, Arsher Ali, Jacob James Beswick,Paul Reid, Kerri McLean

'El ritual' no inventa nada. De hecho, más allá de alguna idea impactante para visualizar flashbacks y de las amenazadoras, ominosas y bellísimas imágenes de las montañas donde se pierde un grupo de cuatro colegas para rendir homenaje a un amigo fallecido, no hay nada de destacable originalidad en esta peliculilla. Pero David Bruckner lo rueda todo con tanta convicción y aplomo que parece que es la primera vez que nos lanzan a la cara el desgastado tópico del choque entre la civilización y la naturaleza desbocada.

Escogiendo elementos muy específicos de 'Posesión infernal', 'El proyecto de la bruja de Blair' y 'El hombre de mimbre', 'El ritual' encuentra una voz personal en su tono serio y sin sustos fáciles. Una reflexión sobre el concepto de culpa y su devastador alcance que consigue plantear una atmósfera opresiva, elegante y memorable desde su primer minuto y que, como propina, tiene uno de los monstruos más originales del año. No está nada mal para una película infinitamente menos ambiciosa que otras muestras de género del año.

'Revenge'

Dirección: Coralie Fargeat

Reparto: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède

Poco o nada recomendable para amigos de la verosimilitud argumental, esta reformulación en clave de feminimsmo jocoso (si es que no lo era ya de salida el cine de violaciones y venganzas de toda la vida) es casi una hipérbole estética de los planteamientos de películas como 'El día de la mujer', 'Thriller' o 'La última casa a la izquierda'. Fargeat reduce a la mínima esencia las biografías, el escenario (una casa enmedio de un desierto) y los personajes (tres agresores y una víctima) y con ello compone una despreocupada desintegración del género.

Gracias a una apuesta demoledora por lo sensorial (la fotografía de Robrecht Heyvaert es una maravilla, como lo son su vibrante montaje y su original tratamiento del sonido), 'Revenge' no se toma demasiado en serio a sí misma ni a sus personajes. Pero consigue que su imposible argumento beba de variantes sobrenaturales y recientes del genero, como 'Savaged', para convertirse más en una historia de fantasmas zumbones que de un thriller con venganzas al uso. En cualquier caso, una de las series B más frenéticas y divertidas del año.

'Suspiria'

Dirección: Luca Guadagnino

Reparto: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth, Jessica Harper, Sylvie Testud, Angela Winkler, Malgorzata Bela

El remake del clásico de Dario Argento no es precisamente una de las mejores películas de terror del año, pero el innegable poder de sus imágenes, su referencia a un hito indiscutible del género y todo lo que se ha hablado y escrito sobre ella (y lo que nos queda) bien le merece una mención. Posiblemente Guadagnino se quedaría espantado con la condescendencia con la que lo tratamos, pero en fin: la misma condescendencia con la que él mira a Argento.

Hay que reconocerle, en cualquier caso, su atrevimiento a la hora de renunciar a la opción que habría sido más fácil y derivativa: la reformulación de una obra maestra de la abstracción argumental y la sobrecarga sensorial a una estética contemporánea. En su lugar, se va al Berlín de los años setenta, pisa el acelerador en términos de lecturas historicistas y aprovecha las posibilidades de la danza como hechicería femenina. Los crímenes van de lo muy memorable a lo más ridículamente grotesco que hemos visto en 2018, y ese valor también hay que reconocerlo.

'Errementari. El herrero y el diablo'

Dirección: Paul Urkijo

Reparto: Eneko Sagardoy, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Gorka Aguinagalde, Urko Olazabal, Kandido Uranga, Almudena Cid

La única incorporación española a la lista es esta modesta y estupendísima película que aúna folclore vasco y terror satánico. El viejo cuento del herrero que atrapa al diablo es adaptado aquí en una versión que le sitúa después de las guerras carlistas. Con unos efectos de maquillaje imaginativos pero deliciosamente autoconscientes, una fotografía cuidada y atmosférica y un tono, como debe ser siempre en todo cuento, inocente y rebosante de elipsis y sobreentendidos, 'Errementari' es a la vez una rareza dentro de nuestro cine y una elección obvia para inspirar una historia del terror.

EL folclore riquísimo que hay en todos los rincones de España, lleno de hombres lobo bandoleros y viejas viudas que devoran niños, sobrevuela sin ser mencionado esta película extraordinaria de Paul Urkijo que hace soñar con todo un subgénero de películas tétricas, oscuras y españolísimas que recuperen nuestro acervo macabro y nuestras mejores historias de terror popular con moraleja. Desde luego, 'Errementari' es un buen paso en la dirección correcta.

Estas son mis 13 seleccionadas de entre todo el cine de terror que se ha estrenado en 2018. Por supuesto, tendréis vuestras aportaciones y querréis señalar nuestros olvidos. Podéis hacerlo en los comentarios, y recordad en todo momento que esta selección es completamente subjetiva y personal.