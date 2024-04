Las 8 mejores películas de terror en Amazon Prime Video

El terror nos reencuentra con nuestros instintos más primitivos: los gritos, los botes inesperados, cubrirse con la manta mientras el asesino ronda por la casa, las pesadillas hechas realidad y, por qué no, las risas nerviosas cuando acaba la tensión. Si sois de los que siempre quieren ver una de miedo, estáis de suerte, porque en el catálogo de Amazon Prime Video hay para dar y tomar. En particular, hemos seleccionado ocho exclusivos con los que temblar hasta el amanecer.

Nota: Las películas seleccionadas son originales exclusivos de Prime Video, y por eso no entran clásicos como 'La noche de los muertos vivientes' ni sagas modernas como 'Scream'. Dicho esto, vamos allá. Temblad, muchachos, temblad.

Háblame

Dirección: Danny Philippou, Michael Philippou Reparto: Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Miranda Otto, Joe Bird, Otis Dhanji, Zoe Terakes, Chris Alosio

A estas alturas ya sabemos que si un grupo de chavales se encuentran una mano muerta que les sirve como unión entre nuestro mundo y el de los muertos, desde luego, van a utilizarla muchísimo. Puede que creas que ya conoces la historia, pero los hermanos Philippou, más conocidos en Internet como RackaRacka, muestran tanta pasión y amor por el género que consiguen hacer que parezca totalmente nueva en esta adaptación a la generación Z. Uno de los clásicos modernos del género con un final visualmente único. Tocará hablarle a la mano.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

No tengas miedo (Cobweb)

Dirección: Samuel Bodin Reparto: Lizzy Caplan, Antony Starr, Cleopatra Coleman, Woody Norman, Luke Busey, Aleksandra Dragova

Un niño empieza a hablar con su nueva amiga cuando sus padres se han ido a dormir. Lo que no saben es que esta amiguita vive, aparentemente, al otro lado de la pared de su cuarto. 'No tengas miedo' presenta unos personajes desquiciados, una trama que va cobrando sentido poco a poco, se atreve con una temática inusual para el cine de terror moderno y muestra un poderío visual impresionante (aunque para ello tengas que poner bien el contraste de tu televisión). Tendrás miedo, diga lo que diga el título. Es lo que hay.

Crítica en Espinof por Jorge Loser

Goodnight mommy

Dirección: Matt Sobel Reparto: Naomi Watts, Cameron Crovetti, Nicholas Crovetti, Crystal Lucas-Perry

El mayor problema con 'Goodnight mommy' es... que se trata de un remake excesivamente fiel a la versión original austriaca que nos aterró hace más de una década. Pero si no quieres ver aquella y prefieres una dirección más conservadora y un pelín menos original (las cosas, como son), este remake es perfecto para ti, porque conserva esos momentos que nos pusieron los pelos de punta y la originalidad macabra de su puesta en escena, pero ahora con una actriz de renombre como Naomi Watts sufriendo. Como poco, solvente.

Crítica en Espinof por Víctor López

Suspiria

Dirección: Luca Guadagnino Reparto: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth, Jessica Harper

Es un remake del clásico de Dario Argento, sí, pero si creías que Luca Guadagnino no iba a pasarlo por un filtro de estilismo adaptado a los nuevos tiempos hasta que quedara más una reinterpretación que un remake, estabas muy equivocado. Es moderna, inteligente, interesante, con un tono visual hecho prácticamente a medida y con unas Tilda Swinton y Dakota Johnson en los papeles de su vida. Ojo: puede fascinarte, pero también puedes odiarla. Es lo que tienen las películas que se arriesgan.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

The vast of night

Dirección: Andrew Patterson Reparto: Sierra McCormick, Jake Horowitz, Gail Cronauer, Bruce Davis, Cheyenne Barton

Costó 700.000 dólares, pero luce como si se hubieran gastado en ella varios millones. Extraterrestres, juegos con el sonido, radio, increíbles planos secuencia y sensación continua de desamparo: 'The vast of night' es una película mágica, casi fanzinera, que nos hace recordar que en el mundo del cine no importa tener un gran presupuesto si no tienes nada que contar. Una maravillosa ópera prima que le permitió al director hacerse una carrera en Hollywood y, de hecho, este año estrenará 'The Rivals of Amziah King' demostrando que su pequeña película no fue solo un espejismo.

Crítica en Espinof por Kiko Vega

Sangrientos dieciséis

Dirección: Nahnatchka Khan Reparto: Kiernan Shipka, Olivia Holt, Charlie Gillespie, Lochlyn Munro

¿Te gustan películas como 'Feliz día de tu muerte' o 'Este cuerpo me sienta de muerte', que mezclan el humor disparatado con el slasher? Pues estás de enhorabuena, porque 'Sangrientos dieciseis' sigue con esta tradición terrorífico-festiva mezclando viajes en el tiempo, paradojas temporales y asesinatos. Si buscas un terror más puro, esta película no es para ti. Ahora bien, si aprecias que en el cine de género se puedan hacer cosas distintas, estás de enhorabuena: coge palomitas y dedícate a disfrutar con el saja-raja sin complejos.

Black Box

Dirección: Emmanuel Osei-Kuffour Jr Reparto: Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola, Charmaine Bingwa

Si te encanta todo lo que hace Blumhouse estás de enhorabuena, porque en Prime Video tienes ocho películas exclusivas de la productora bajo el paraguas 'Welcome to the Blumhouse'. De ellas, es posible que la mejor sea 'Black Box', que parece un buen episodio de 'La dimensión desconocida' llevado a la época actual. Buenas interpretaciones, una dirección que consigue mantener la emoción en todo momento y una historia que mantiene la emoción hasta sus últimos momentos. Eso sí, si queréis adentraros en la colección de películas de Blumhouse hacedlo bajo vuestra propia responsabilidad.

Crítica en Espinof por Jorge Loser

La niñera

Dirección: Nikyatu Jusu Reparto: Anna Diop, Michelle Monaghan, Sinqua Walls, Morgan Spector, Rose Decker

Terror psicológico en su más pura esencia: 'La niñera' nunca deja de hacer que tu cabeza se cuestione absolutamente todo lo que está viendo en un argumento que enfatiza la lucha de clases y en el que es imposible no acabar enganchado gracias a la poderosa interpretación de Anna Diop. Fue la primera película de terror de la historia en ganar el Gran Premio del Jurado en Sundance. Tú dirás si, como poco, no merece un tiento.

Ver en Prime Video

