Qué ver en streaming: 4 películas que fracasaron injustamente en taquilla y que son realmente sensacionales

A veces la taquilla es demasiado implacable contra apuestas singulares y personales que se salen de la norma y, en ocasiones, se vuelven visionarias de una manera de entender el cine. O, simplemente, son películas estupendas que, por el motivo más extraño, se les dio la espalda para terminar convertidos en fracasos de taquilla.

El streaming últimamente se está convirtiendo en el salvavidas de películas de este tipo, teniendo allí la exposición y difusión que no terminaron de tener en su recorrido inicial. Hoy repasamos las diferentes plataformas para recordar cuatro películas asombrosas que merecieron mejor suerte en su paso por cines y que vale la pena rescatar.

'Hunter' ('Manhunter', 1986)

Dirección: Michael Mann. Reparto: William Petersen, Kim Greist, Joan Allen, Brian Cox, Dennis Farina, Stephen Lang.

No es raro que las pelis de Michael Mann se encuentren primero con cierta reacción tibia en taquilla y luego ser aclamadas y disfrutadas en posteriores ciclos televisivos. No es una excepción la primera aproximación cinematográfica a la figura de Hannibal Lecter -aquí interpretado por un espléndido Brian Cox- y también al personaje de Will Graham (William Petersen) antes de que ambos fueran examinados en la serie 'Hannibal'.

No fue exitosa, al contrario de lo que sería 'El silencio de los corderos', pero es un thriller impecable marca de la casa Mann, con ese protagonista lidiando con el conflicto en seguir dedicado fervientemente a su profesión a costa de terminar roto psicológica y emocionalmente.

'El gran halcón' ('Hudson Hawk', 1991)

Dirección: Michael Lehmann. Reparto: Bruce Willis, Andie MacDowell, Danny Aiello, James Coburn, Richard E. Grant.

Uno de los fracasos más injustificados de la carrera de Bruce Willis, que tuvo aquí la oportunidad de hacer todo un proyecto soñado. Una combinación de acción, cine de atracos y comedia alocada de dibujos animados, donde el actor hace toda una exhibición de carisma. Mantiene el vigor de sus incursiones en el blockbuster pero tomando su pasado cómico para darle chispa a una película que te roba con guante blanco y a ritmo de jazz delicioso.

'Speed Racer' (2008)

Dirección: Lilly Wachowski, Lana Wachowski. Reparto: Emile Hirsch, Matthew Fox, Susan Sarandon, John Goodman, Christina Ricci.

Definitivamente una incomprendida y visionaria aproximación de las hermanas Wachowski al espectacular anime. Sólo en términos visuales y de implementación de efectos digitales la película es asombrosa y eléctrica, influyendo a cineastas posteriores como Edgar Wright, consiguiendo capturar esa energía colorida e incontenible de la animación japonesa sin dejar de hacer una película en acción real. También es una de las películas más divertidas y desprejuiciadas de la pareja de cineastas. Todo guay.

'El callejón de las almas perdidas' ('Nightmare Alley', 2021)

Dirección: Guillermo Del Toro. Reparto: Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, David Strathairn.

Se podría hacer una selección sólo con las películas adultas y de Fox que Disney estreno el año pasado sin hacer mucho por ellas. Y es una pena, porque sacaron grandes trabajos de cineastas importantes. Entre ellos este exquisito y sórdido ejercicio de cine noir de Guillermo Del Toro, que se muestra de nuevo brillante cuando recurre a lo pulp que cuando quiere tirar de boniquez.

Es otra película de monstruos, figura recurrente en su cine, pero nada sobrenatural, además de increíblemente bella en lo visual. Bradley Cooper también brilla en un papel arriesgado y muy oscuro que mereció más reconocimiento por la industria y el público.

