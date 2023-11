Todo lo que tienes que ver antes de 'The Marvels' si te interesa muchísimo la continuidad de Marvel (o te importa lo justito)

Queramos o no, Marvel sigue marcando la actualidad del cine mainstream, por un motivo o por otro. Si no es por el final de la temporada 2 de 'Loki' es por sus tejemanejes internos o el estreno de 'The Marvels', la película que junta a tres superheroínas y que supone una vuelta del estudio a un cine con menos pretensiones épicas y más despendolado. El resultado es, para mí, cuestionable (como poco), pero es innegable que hay fans del estudio que han salido aplaudiendo su descaro.

Sin embargo, el público más casual que solo quiere ver una película de superhéroes de vez en cuando es posible que se esté liando un poco con todo el material promocional: ¿Quiénes son esas dos personas que están junto a Capitana Marvel? ¿Pero se puede saber por qué publicitan a unos gatos? ¿Ahora Nick Furia está en el espacio? ¿Quién es ese cameo? Para aclararlo, hemos dividido lo que tienes que ver para entender bien la película en tres espacios diferentes: para los que solo quieren lo esencial, para los que lo quieren entender todo... y para los que, además, no temen a los spoilers. Si lleváis un tiempo desconectados de Marvel apretaos el cinturón, porque hay mucho que ver y contar.

Lo esencial

'Capitana Marvel' (2019)

Obviamente es obligatorio que veas, si aún no le has dado una oportunidad, esta película que se situó entre 'Infinity War' y 'Endgame' y supuso más de mil millones en taquilla (la quinta cinta más exitosa de ese año) para las arcas de una Marvel que entonces era imparable. Carol Danvers se convirtió en el personaje más poderoso del universo en una epopeya muy entretenida a la que se le comieron asuntos extra-cinematográficos y que adolecía de un villano de medio pelo con una batalla final desértica. Si quieres entender bien 'The Marvels' tendrás que conocer a su protagonista. No queda otra.

'Ms Marvel'

La segunda superheroína en discordia. 'Ms Marvel' se estrenó por todo lo alto en Disney+ en 2022 y supone un experimento del estudio: la primera vez que hay una unión del universo tan clara entre cine y televisión. La serie empieza muy bien, con un tono original y joven, pero acaba yéndose al traste en los episodios 4 y 5, que, paradójicamente, guardan mucha importancia con lo que se cuenta en 'The Marvels'. Para que la pequeña introducción de la película no te suene a chino, te toca sentarte tres horas a conocer a Kamala Khan. Si no te gusta, al menos te llevas a Iman Vellani. Ni tan mal.

'Bruja Escarlata y Visión'

Y, claro, toca la tercera en discordia. Realmente, en este caso y si quieres ir a lo mínimo, basta con ver el episodio 4, donde conocemos el pasado de Monica Rambeau (a la que ya conociste como niña en 'Capitana Marvel') y el episodio 7, en el que gana sus poderes. Lo suyo es que te enteres bien de todo y veas la serie completa, que además es el mejor ejemplo de lo que Marvel Studios podría estar haciendo en televisión y, en la mayor parte de proyectos, no consigue afinar. Ya conoces a las tres en discordia. ¿Y ahora qué?

'Spider-man: lejos de casa'

No te emociones: Spidey no sale en esta película pero Nick Furia sí. Y es posible que quieras saber por qué demonios ahora está metido en una base espacial y qué pinta ahí. La respuesta está en la segunda parte de 'Spider-man'. Más concretamente, en la escena post-créditos. Probablemente te preguntes si es necesario tragarse 'Invasión secreta' y por suerte tengo palabras tranquilizadoras: no te va a aportar absolutamente nada (en ninguno de los sentidos). Acabo de notar tu suspiro aliviado desde aquí.

Para quien lo quiere saber todo

'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'

Sería bastante raro que hubieras llegado hasta aquí sin haber visto el épico final de toda una generación de superhéroes Marvel, pero, por si acaso, queda aquí la mención. En 'The Marvels' es importante saber qué es el chasquido porque se hacen referencias continuas al mismo, y para ello nada mejor que ver el lugar en el que nació toda la mitología de Thanos, el guantelete del infinito y la desaparición general de la mitad de la población. Un jueves más en el UCM.

Si no te importan los spoilers

Ojo: A partir de aquí hay, obviamente, spoilers gordos de los cameos y las escenas postcréditos. ¡No te los comas si no estás seguro de ello! ¡De verdad! ¡No es broma!

'Thor: Ragnarok' y 'Thor: Love and Thunder'

Cuando la Capitana Marvel necesita ayuda, llama a una vieja amiga: la que aparece cruzando el bifrost es Valquiria, que se lleva a los skrulls a Nuevo Asgard. Para entender quién es, por qué está vestida de traje y qué demonios es Nuevo Asgard te toca ver la versión de 'Thor' de Taika Waititi, para algunos lo mejor que le podría haber pasado al UCM y para otros un horror indigno. No suele haber puntos medios, así que espero que al menos lo disfrutes.

'Ojo de Halcón'

El estupendo divertimento que Marvel preparó hace un par de años y que sirvió como paso de la capa (bueno, del arco) de Clint Barton a Kate Bishop tiene su primera consecuencia aquí: Kamala Khan está buscando hacer un equipo de Jóvenes -o, al menos, de novatos- Vengadores, y decide empezar con Ojo de Halcón. Es una pequeña escena, pero si no conoces al personaje no vas a entender absolutamente nada.

'X-Men: La decisión final' y 'X-Men: Días del futuro pasado'

La mayor sorpresa de la escena postcréditos es la aparición, una vez más, de Kelsey Grammer como Bestia, el personaje de los X-Men que lleva formando parte del equipo desde el primer cómic, cuando ni siquiera estaba cubierto de pelo azul. Además, se hace una referencia a Charles Xavier, que ya apareció en continuidad Marvel gracias a 'Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura'. No te preocupes, no es necesario ver esta secuela, pero sí estaría bien saber quién es ese peluche con pelo azul para comprender al cien por cien la importancia del cameo.

'Iron Man'

Entramos en el terreno picajoso, pero al fin y al cabo es un desgrane de absolutamente todo, ¿no? En este caso, el discurso que Ms Marvel le da a Kate Bishop es una parodia de la postcréditos de aquella primera entrega de las aventuras de Tony Stark, donde Nick Furia le hablaba de algo llamado "Iniciativa Vengadores". De aquellos barros, amigos, estos lodos.

'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'

¿Odias no enterarte de una sola referencia? Pues no dudes en ponerte esta space opera tan entretenida como vilipendiada por el público (que yo reconozco que disfruté bastante pese a sus grotescos efectos visuales). En ella se presenta por primera vez a Estatura, o sea, Cassie Lang, la heroína que Kamala nombra como posible nuevo miembro de su equipo. Teniendo en cuenta que Kathryn Newton, la actriz, tiene ya 26 años, al igual que Hailee Steinfeld, no tengo muy claro que cuando quieran rodar, con unos 30, podamos estar hablando todavía de "Jóvenes" Vengadores. "Vengadores treintañeros" no suena tan bien, eso es verdad.

¡Y hasta aquí la lista exhaustiva de todo lo que no os podéis perder si queréis enteraros de cada detallito de 'The Marvels'! No os amilanéis ante la lista de deberes. Por lo menos 'Invasión Secreta' os la podéis saltar. Menos da una piedra.

