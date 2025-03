La taquilla americana se desploma y, sin franquicias ni blockbusters, marca el peor marzo desde la pandemia

Llueve, hace frío, los días aún son cortos y no apetece salir de casa ni a meterse en una sala de cine con calefacción y palomitas. Tradicionalmente, marzo no ha sido nunca el mejor mes para la taquilla, y la mayoría de los distribuidoras lo saben, jugándose la taquilla a un par de títulos potentes (el año pasado fueron 'Dune 2' y 'Kung Fu Panda 4') que levanten un poco el cotarro. Sin embargo, en Estados Unidos, con más de la mitad del mes ya transcurrido, lo más destacable ha sido 'Mickey 17', que ya de por sí ha sido decepcionante. La taquilla total del mes no se veía en números tan bajos prácticamente desde 2020 y 2021... Y al menos entonces había una buena excusa.

Yo me quedo en casa

Concretamente, el número 1 de esta semana ha sido 'Novocaine', una pequeña sorpresa que ha conseguido un total de 8,7 millones de dólares en los últimos tres días (sobre un presupuesto de 18 millones, con la recaudación internacional podría recuperar lo gastado). De hecho, todas las películas juntas han recaudado tan solo 54 millones en el segundo peor fin de semana entre 2023 y 2025. Junto a ella están 'Mickey 17', 'Black Bag' y una 'Capitán América: Brave New World' que ha tenido una potente carrera de fondo y va a llegar, de manera agónica, a los 400 millones en todo el mundo, salvando los muebles más o menos.

Y este panorama nos deja una obviedad que a muchos nos hace torcer el morro pero que es inevitable: la taquilla necesita, hoy por hoy, franquicias. El público general, sobre todo desde la pandemia, divide entre "películas de cine" (las muy espectaculares, repletas de efectos especiales y diversión) y "películas que ver en casa" (los dramas más indies), y cuando faltan las primeras, las salas quedan totalmente vacías. La semana que viene se animará un poco, a priori sin tirar cohetes de salvación, con 'Blancanieves', pero, salvo que 'Death of a unicorn' (de A24, con Jenna Ortega y Paul Rudd) sea un éxito sorpresa, probablemente, y sin ajustar inflación, 2025 marque el peor marzo desde los años 90, salvando 2020 y 2021.

Y es terrible. Porque el famoso lema que tanto se escucha en Internet, "Haced buenas películas y el público irá al cine", se ha demostrado falso. La gente no quiere buenas películas, ni tan siquiera que sean originales o novedosas: lo que quiere es un lugar tranquilo que no le de demasiadas sorpresas. Una franquicia mejor o peor apañada, pero que ofrezca al espectador la misma seguridad de quien compra siempre la misma marca de espaguetis en el supermercado y solo se va a sorprender, tal vez, con un cambio en el paquete. Ni siquiera importa si películas como 'Black Bag' o 'Novocaine' son buenas o malas: poco pueden hacer ante un panorama desolador como este en el que el público general, sin darle una oportunidad, ya las ha calificado como "películas de ver en casa".

En España sí hemos conseguido levantar un poco de cabeza en un fin de semana igualmente mustio gracias a 'Wolfgang', que le ha arrebatado el primer puesto en taquilla a 'Mickey 17', pero sin llegar al millón de euros recaudado. ¿Podrá Disney despertar un poco la taquilla o el público le dará la espalda a su remake de acción real? ¿Tiene salvación este ambiente antes de la llegada de los blockbusters? ¿Estamos realmente condenados a la mediocridad en taquilla mientras esperamos bombazos? Este es un problema estructural que no tiene fácil solución, pero, de momento, queda una cosa clara: el cine en marzo no interesa demasiado.

