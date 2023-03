Yelmo "contraataca" a la tarifa plana de Cinesa de una manera incomprensible

Ayer, Cinesa anunció una tarjeta que permitiría utilizar una tarifa plana en sus cines de toda España por 15,90 euros al mes. Obviamente no todo es bello y, como siempre, puede que haya sorpresas inesperadas a lo largo del camino, pero es un manotazo encima de la mesa que trata de salvar las salas. Estuvimos pensando en la posible reacción de sus competidores. Y el primero en mover ficha ha sido Yelmo... Con una respuesta, siendo generosos, pobre.

Palomitas para dos

Probablemente la promoción la tuvieran preparada desde hace tiempo, pero en publicidad el timing lo es todo, y si sale un día después del anuncio de Cinesa, lo normal es pensar que es su contraataque particular. Y es que Yelmo ha anunciado... Palomitas a domicilio desde el 24 de marzo. No, no es una promoción de palomitas gratis, sino, literalmente, servir como un restaurante más de Uber Eats. Para colmo, es algo que Cinesa ya ofrecía desde hace tiempo.

Yelmo no solo enviará palomitas a tu casa: también podrás completar tu menú con nachos, pizzas, sticks de pollo o dulces. Si te interesa, echa un vistazo, porque solo 19 de los 50 cines de la empresa tendrán el servicio activo. La idea es que los espectadores "puedan tener de alguna manera en casa la experiencia que solo ofrecemos en nuestras salas". Ignoro si el ansia por las palomitas de Yelmo es tan alto, pero, viendo la reacción popular a ambas ofertas, ahorrar en las entradas parece una prioridad mayor que comer snacks del cine en casa.

Se suele decir que el cine es caro y a veces tiene ideas peregrinas... Y es cierto. Pero hay maneras de sobrellevarlo si se tiene la posibilidad de hacerlo: ir los miércoles en lugar de los sábados, no comprar palomitas (o llevarlas de fuera), usar los días del espectador, mirar con lupa los descuentos que hacen con las tarjetas de diferentes clubs o incluso comprar abonos especiales de salas independientes. Eso sí, puede que, si conseguís aprobar el máster en ahorrar en las entradas, al final echéis de menos las palomitas a domicilio. No se puede tener todo.