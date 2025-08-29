En 6 días regresa uno de los grandes thrillers españoles tras su injusta cancelación. Una afamada serie policíaca que cobra nueva vida en streaming

Vaya sorpresa nos llevamos cuando, después de un tiempo sin saber qué había sido de ella, descubrimos no solo que TVE la había cancelado sin decir nada sino que afortunadamente había habido rescate. Y es que desde que en Movistar Plus+ anunciaron que veríamos en la plataforma la temporada 4 de 'La caza', muchos hemos estado esperando su regreso. Y ya llega.

Concretamente, el próximo jueves 4 de septiembre es la fecha en la que Movistar Plus+ ha programado el lanzamiento de la temporada completa de 'La caza. Irati' que llevará a la agente Campos, encarnada por Megan Montaner a la selva de Irati, en Navarra, un paraje natural que es hogar de viejas leyendas y mitos.

True Irati

La historia arranca cuando un equipo de la UCO se trasladada a una pequeña aldea cuando se descubre a una mujer asesinada. Entre ellos estará Ernesto Selva (Félix Gómez) que ha perdido la ilusión por su trabajo y piensa dejar el cuerpo. Trabajando a las órdenes de una joven inspectora (Silvia Alonso), no cuenta con el reencuentro con Sara Campos, ahora psicóloga de la sección de Análisis del comportamiento de la Guardia Civil.

Su llegada será clave ya que los asesinatos y desapariciones se irán sucediendo alrededor y empezarán a barajar la posibilidad de que haya un asesino en serie en lo más profundo del bosque... alguien a quien algunos lugareños dudan de su humanidad y al que apelan "La criatura".

Como podéis ver hay un poco de "vibras" 'True Detective' en esta nueva temporada, que cuenta con Agustín Martínez como guionista principal junto a Luis Moya e Isa Sánchez. Además, en la dirección se encuentran Rafa Montesinos y Javier Pulido.

Aunque algo injusta, la cancelación por parte de TVE de 'La caza' se veía venir debido a los paupérrimos datos que hizo la temporada 3, 'Guadiana'.

