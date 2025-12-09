Este drama juvenil con toques de realismo mágico es realmente vibrante y conmovedor: triunfó en Cannes y lo tienes en Netflix

La ópera prima de Houda Benyamina 'Divinas' ('Divines') es un vibrante y contundente drama juvenil que después de conquistar el Festival de Cannes al ganar la Cámara de Oro a la mejor primera película, acaba de llegar a Netflix y es una de esas opciones que no debemos pasar por alto.

Estrenada en 2016, la historia sigue a Dounia (Oulaya Amamra), una adolescente inteligente, testaruda y ambiciosa de la zona de los suburbios, cuya energía explosiva y una personalidad carismática llevan la película a través de sus momentos de tensión y mucho drama.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Supervivencia juvenil

La protagonista Dounia vive en un entorno muy complicado: un campamento en las afueras de un suburbio peligroso, con una madre alcohólica y un entorno que limita sus oportunidades. Su mejor amiga, Maimouna (Déborah Lukumuena), la acompaña en cada travesura, creando un dúo dinámico que equilibra rudeza, vulnerabilidad y humor. Las dos juntas desafían a las autoridades y al sistema a través de pequeños robos y actos de rebeldía, y la química entre ambas es realmente magnética.

Benyamina utiliza de manera brillante los espacios para reflejar el encierro y las aspiraciones de Dounia, desde pasillos estrechos y conductos de ventilación hasta el escenario de un teatro donde observa los ensayos de danza, y entrelaza el realismo con momentos mágicos. Estas secuencias contrastan con la vida cotidiana del barrio y amplían el alcance emocional de la historia, mostrando que, a pesar de sus limitaciones, Dounia sueña con escapar y reinventarse.

'Divinas' no solo es un retrato de supervivencia juvenil, sino también una crítica sutil a las convenciones sociales. Dounia cuestiona el sistema desde el humor y la inteligencia, dándole la vuelta a la narrativa de lo que se espera de los jóvenes de su entorno. Se combinan la ira, el ingenio y la reflexión social, dejando claro que la película no solo es entretenida, sino que también nos invita a pensar sobre la desigualdad y las oportunidades que se tienen según el lugar donde hayas nacido.

Es, en definitiva, un debut impresionante que mezcla drama, acción, humor y realismo mágico, consolidando a Benyamina como una voz fresca y potente de la que no me perderé sus siguientes proyectos. Le habla al público joven, transmitiendo un mensaje de resiliencia y ambición frente a las limitaciones sociales. Y también nos deja una buena impresión por cómo captura la complejidad de la adolescencia y la amistad femenina con mucha autenticidad.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025