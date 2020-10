'F is for Family' llega a su final: Netflix renueva su serie animada por una quinta y última temporada

Quizás no haya hecho tanto ruido como otras de sus propuestas animadas como 'Bojack Horseman' o 'Big Mouth', pero 'F is for Family' ha logrado tener una buena base de fans a lo largo de los años. Fans que ahora se encuentran en pie de guerra porque Netflix ha anunciado que ha renovado la serie por una quinta y última temporada.

Cocreada por el cómico Bill Burr en base a sus propias experiencias creciendo en los años setenta del siglo pasado, 'F is for Family' nos presentaba el día a día de los Murphy, una familia algo políticamente incorrecta (para la época) formada por cuatro hijos.

La serie respondía a la necesidad de tener en Netflix una comedia animada familiar para intentar captar al público del bloque de series animadas de FOX ('Los Simpson', 'Padre de familia', 'Bob's Burgers', etc). También ayuda el tener de compañero en la creación de la serie a un veterano de 'Los Simspon' como es Michael Price, quien lleva casi veinte años con la familia amarilla.

En ese sentido la serie sí que cumple y, de hecho, obtuvo por lo general buenas críticas. A mí, personalmente, no me terminó de convencer más por la sensación de no aportar nada realmente interesante al género que por otra cosa.

La temporada 4 de 'F is for Family' se estrenó este pasado verano con las voces de Laura Dern, Justin Long, Debi Derryberry, Haley Reinhart y Sam Rockwell, entre otros.