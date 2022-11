La gran serie de animación para adultos de esta generación está a punto de dejar Netflix: tienes poco tiempo para ver una joya de la ciencia ficción moderna

Un científico loco monta aparatos que permiten tirarse de cabeza a aventuras de ciencia ficción locas junto a un ingenuo joven metido en el lío. No, no es 'Regreso al futuro', aunque la película es una de las miles de referencias que es capaz de tirarte 'Rick y Morty' en su odisea interdimensional y temporal. Pero eso, claro, ya lo sabéis, a menos que viváis bajo una piedra.

Conocerla, eso sí, no es lo mismo que haberla visto. Igual queda gente que no se haya aventurado con la gran serie de animación para adultos de esta generación, tomando relevo de 'Los Simpsons' y de 'Padre de familia' con armas bastante similares. Por fortuna para ellos, la serie se puede ver en streaming en HBO Max y también en Netflix. No obstante, en esta última sólo permanecerá hasta el día 30 de noviembre, por lo que tienes pocas semanas para ponerte al día.

Desafío total

Cabe añadir que en Netflix sólo se encuentran las cuatro primeras temporadas de la serie. Pero, por otro lado, son las mejores antes de que se iniciase cierto declive provocado por su propio acomodamiento y su cinismo hacia sí misma, tratando de hacer aventuras intrascendentes mientras intentan construir una mitología más grande para que los fans teoricen (un equilibrio complicado que no logra).

Esas temporadas iniciales, no obstante, tienen muchos de los mejores episodios de género de ciencia ficción de los últimos años, con un humor irreverente y cargado de referencias cinéfilas y seriéfilas que da muchas capas interesantes. Dan Harmon vuelven a mostrar increíble habilidad para que lo meta funcione como un reloj incluso aunque las referencias pasen por alto a muchos espectadores.

Su gran virtud también está en un estilo visual muy característico, que va desarrollándose con las temporadas y el aumento de presupuesto. Además de en un trabajado y polifacético grupos de personajes a los que resulta fácil engancharte, y que la serie emplea con bastante inteligencia.

El grupo principal de personajes sirven también para hacer una interesante disección de las dinámicas familiares, los lazos afectivos complejos y la toxicidad de determinados caracteres en estas estructuras. El personaje de Ricky Sánchez representa también la clase de personaje venenoso que se suele glorificar como antihéroe pero la serie trata de desmontar concienzudamente.

No por ello deja de ser una serie donde se pueden dar cita surrealistas criaturas o personajes que se convierten en pepinillos para no ir a terapia. Su metralleta de chistes suele funcionar bastante bien, sus referencias son ingeniosas y se expanden bastante bien y sus aventuras temporales y/o espaciales entran de maravilla. Si todavía no has entrado en una de las series más comentadas, quizá sea esta una buena oportunidad para ello.