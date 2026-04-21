Hoy llega a Netflix una de las mejores películas de la historia. Una obra maestra del cine de entretenimiento que reunió a dos actores legendarios

El mejor cine clásico brilla por su ausencia en Netflix, ya que es muy raro encontrar películas en la plataforma que simplemente sean del siglo XX. Por suerte, hay algunas ocasiones en las que sí encontramos allí alguna joya del pasado y desde hoy 21 de abril de 2026 es el turno de una de las mayores obras maestras del cine de puro entretenimiento: 'El golpe'

Estrenada originalmente hace ya 53 años, 'El golpe' tiene el honor de ser la última película que Paul Newman y Robert Redford hicieron juntos. Ambos actores ya habían coincidido poco antes en la mítica 'Dos hombres y un destino' -donde también trabajaron a las órdenes de George Roy Hill- y nadie se hubiese quejado de que colaborasen en muchos más largometrajes, pero el universo no lo quiso así.

Sencillamente una de las grandes maravillas de la historia del cine

Por suerte, el legado que nos dejaron aquí Newman y Redford es un cóctel de género magistral, en el que hay espacio tanto para el thriller como para la comedia, sin olvidarnos de una generosa dosis del cine de atracos. De hecho, 'El golpe' no deja de ser la historia de una estafa gigantesca, pero construida de tal forma que se convierte en un perfecto mecanismo de relojería en el que todas las piezas encajan en su sitio.

Ahí el medido guion de David S. Ward es una base perfecta para construir a una película con un tono juguetón en todo momento, incluso en aquellas escenas con un mayor poso dramático, aunque en este caso quizá sería más apropiado de un toque melancólico. La cuestión es que el resto de elementos técnicos -el trabajo de ambientación de época de los años 30 es sencillamente sensacional- sirven para realzarlo aún más, ayudando mucho a Hill para convertirla en una cinta muy elegante a la altura del carisma que rebosan sus dos protagonistas.

Brillante en todos los aspecto, la genialidad de 'El golpe' no pasó desapercibida para el público. Valga decir que tuvo un coste de 5,5 millones de dólares y luego consiguió 257 millones de recaudación mundial. En España también funcionó de maravilla logrando algo más de 3,8 millones de espectadores. Y la guinda fueron los 7 Óscar que se llevó para casa, incluyendo el de mejor película del año.

Desde hoy podéis disfrutar de 'El golpe' en Netflix. No me extrañaría que la plataforma incluya más películas clásicas míticas si tiene éxito, así que ojalá lo consiga.

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