Hoy en Netflix, una de las mejores películas basadas en hechos reales de la plataforma con auténtica pasión por el cine

Una ‘Ed Wood’ para todo el fenómeno blaxploitation

Yo Soy Dolemite 2019 Netflix
Netflix suele tener una presencia notable en premios como los Oscars gracias a los biopics muy académicos y vistosos organizados en torno a actuaciones muy vistosas. Suelen ser, a menudo, contenido más de relleno que algo que realmente pueda llamar la atención, de ahí que resalte algo como ‘Yo soy Dolemite’ que hace los esfuerzos por ser una película de verdad.

Para chulo yo

Eddie Murphy inició su retorno a la relevancia estelar con una divertida película basada en hechos reales y en amor por el cine en su faceta más libre y desvergonzada. Una estimable producción dirigida por Craig Brewer con los guionistas de ‘Ed Wood’, además de Wesley Snipes en el reparto, que se puede ver en Netflix al ser uno de sus originales.

Con dificultades para prosperar más allá de su trabajo en una tienda de discos, Rudy Ray Moore decide crearse a sí mismo un personaje llamado Dolemite con historias imposibles y un aspecto de chulo con el que entretener a sus congéneres. Consciente de que hay todo un público negro esperando a divertirse con historias lideradas por esta clase de personajes, decide dar el salto a hacer cine con presupuestos ajustados.

Así, la película aborda una de las diferentes formas en las que germinó el blaxploitation, con historias muy callejeras lideradas por personajes estrafalarios orientados hacia un público muy concreto. Uno que necesitaba su entretenimiento divertido al quedarse un tanto fuera de lo que la mayoría blanca y el establishment de Hollywood trataba de denominar como gracioso.

Hay un poco de ‘Ed Wood’ en una historia de perdedores intentando encontrar su triunfo desde los márgenes y desde el cine. Aquí se desarrolla un sentido del humor también estrambótico en el espíritu de otra carta de amor al arte de realizar el séptimo arte en lo clandestino que también lideró Murphy, ‘Bowfinger, el pícaro’.

Fue un regreso glorioso para un Murphy que sonaba para estar en nominaciones de Oscar, aunque se quedó a las puertas en el proceso. Probablemente lo merecía, ya que parece que no está en el horizonte un nuevo intento al centrarse en comedias que se estrenan directamente en streaming sin pena ni gloria.

