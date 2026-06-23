Hoy en Netflix, el olvidado thriller de asesinos en serie de la plataforma que unió a Tom Holland y Robert Pattinson antes de ‘La odisea’

Queda todavía la incógnita de hasta qué punto puede Tom Holland evolucionar como estrella si apenas da pasos más allá de ‘Spider-Man’, por mucho que haya tenido una experiencia revelatoria trabajando en ‘La odisea’. Las pocas veces que ha dado una intentona parece haber querido marcar distancia de por medio, como en el caso de ‘El diablo a todas horas’ (’The Devil All the Time’).

El diablo está en los detalles

Es difícil culpar a los que ya no recuerdan a esta película que, además de tener a Holland, estaba muy publicitada en torno a Robert Pattinson y Bill Skarsgård. No tuvo mucho éxito en su momento, y el paso del tiempo es inmisericorde con estos estrenos directos a plataformas, pero el thriller de Antonio Campos tiene suficientes alicientes para el espectador que busca algo que ver en streaming en Netflix.

Todavía atormentado por los asesinatos que tuvo que realizar durante la Guerra del Pacífico, el padre de Arvin Russell acaba fracturando a su familia a base de obsesión religiosa y transferencia de su psique fracturada. Es por eso que, de adulto, Arvin se volverá una fuerza opositora a la creciente influencia de un predicador de falsas intenciones que llega a su pueblo.

Con la religión y la violencia creando un denso combinado tan espeso como el sudor que se ve en pantalla, Campos ofrece su propia aproximación al thriller de asesinos en serie y psicópatas mientras mete su cámara también por el género del gótico sureño. Una película inusual que habría dado para una experiencia estimulante desde lo inquietante.

No siempre lo consigue. ‘El diablo todo el tiempo’ parece una víctima, accidental o por acción directa, de los parámetros y compresiones típicas de una plataforma como Netflix a la hora de optimizar. El resultado parece indistinguible de un estreno medio con menos relumbrón y estrellas, incluso aunque esté intentando romper en una dirección distinta.

Parte del problema es que el material acaba siendo algo endeble y poco aprovechado por el cineasta, además de dar mucha rienda suelta a actores que tienen más intenciones que capacidad en este punto. Desde un Holland que claramente está perdido en la función a un Pattinson que fuerza un acento que no parece de ninguna parte de este mundo.

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