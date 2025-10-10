Hoy en Netflix, una película entrañable que ya es número 1 en España. Una historia conmovedora sobre un problema real con un perro como protagonista

Los estrenos de Netflix siguen pillándonos desprevenidos. La última sorpresa viene de Brasil y se llama 'Caramelo', una película que combina emoción, humor y una amistad inesperada. En ella seguimos a Pedro, un ambicioso chef de São Paulo que recibe un diagnóstico que cambiará su vida y que un día conoce a Caramelo, un perro callejero que siempre tiene hambre.

Una historia que derrite corazones

Dirigida por Diego Freitas, la película cambia por completo con el diagnóstico de Pedro, que ve cómo su vida se desmorona cuando le detectan un glioma, un tipo de tumor cerebral que puede ser mortal si no se trata a tiempo. Los síntomas, como fuertes dolores de cabeza, náuseas y problemas de visión, se muestran en el filme con realismo, acercando al espectador a la experiencia real de aquellos que de afrontan esta enfermedad en la vida real.

Pero la historia no se queda en el diagnóstico, también explora el impacto emocional y físico del tratamiento. Pedro atraviesa sesiones agotadoras que ponen a prueba su resistencia y su espíritu, mostrando la crudeza de tener que someterse a ese tratamiento.

Pero en el camino no estará solo. Caramelo, el perro callejero que aparece en su vida, se convierte en un apoyo fundamental por el protagonista. Su energía, alegría y compañía ayudan a Pedro a enfrentar los momentos más difíciles, recordándole que incluso en los peores días, no está solo. Y este vínculo se convierte en el corazón de la película.

Al final, 'Caramelo' no solo cuenta la historia de un joven que se enfrenta a una enfermedad grave, sino que celebra la esperanza, la resiliencia y la magia de las conexiones inesperadas. La película demuestra que la red de apoyo, ya sea de un amigo de cuatro patas o de aquellos que nos rodean, puede transformar por completo la forma en que enfrentamos los desafíos.

