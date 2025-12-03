Netflix acaba de cancelar una de sus mejores series originales tras apenas dos temporadas

El ciclo de vida de la mayoría de series de Netflix no pasa de las dos temporadas. Unas cuantas caen tras su primer entrega, pero la auténtica escabechina llega con la segunda. Por desgracia, una de sus mejores series actuales acaba de sufrir ese destino, ya que 'El 5 inicial' acaba de ser cancelada por la plataforma.

Estrenada en 2024, 'El 5 inicial' era una docuserie que partía de una idea muy concreta: seguir la vida de cinco jugadores de la NBA durante toda una temporada. La primera entrega se centró en LeBron James, Jimmy Butler, Anthony Edwards, Domantas Sabonis y Jayson Tatum, mientras que el protagonista en la segunda pasó a Jaylen Brown, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton y James Harden.

Una grata sorpresa con poco seguimiento

Por mi parte, confieso que nunca he sido demasiado amante de las docuseries deportivas, pero hace unas semanas me animé a darle una oportunidad a 'El 5 inicial' y me gustó mucho el resultado. Además, la temporada 2 contaba con el gran aliciente de que dos de sus protagonistas llegaron a la final de la NBA la temporada pasada y encima uno de ellos se lesionó de gravedad en el último partido. El drama definitivo.

Tal y como aclara What's on Netflix, lo cierto es que la primera temporada ya tuvo unos datos que no pasaron de correctos, logrando 4,6 millones de visualizaciones durante el último semestre de 2024 y 1 millón más durante el primer semestre de 2025. De la segunda aún no hay datos, pero ni siquiera logró colarse en el Top 10 semanal de Netflix...

A eso hay que sumarle que otras producciones similares tuvieron una acogida mucho mejor en Netflix. Por ejemplo, 'Receptor' logró 7,5 millones de visualizaciones, mientras que 'Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix' se fue hasta los 10,4 millones y 'Quaterback' hasta los 12,7 millones.

El hecho de que haya comenzado una nueva temporada y en esta ocasión no haya equipo de Netflix siguiendo a ninguna estrella de la mejor liga de baloncesto del mundo, así que a los fans de la NBA no les quedará otra que conformarse con las dos temporadas ya existentes.

