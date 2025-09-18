Netflix acaba de estrenar una película que está arrasando y ya es la número 1 en más de 80 países. Una comedia romántica con caprichos del destino y vaqueros

Netflix sigue apostando por la comedia romántica y la última sorpresa que ha llegado a su catálogo ha sido 'El otro París', una película protagonizada por Miranda Cosgrove que ya se ha colado entre lo más visto de la plataforma. Escrito por Nicole Henrich y dirigido por Janeen Damian, el largometraje juega con el enredo y el humor a través de la historia de una joven que sueña con estudiar arte en la capital francesa, pero que acaba embarcándose en una aventura inesperada en otro lugar que comparte el mismo nombre.

Es París, pero está en otro sitio

El día que Dawn (Cosgrove) es aceptada en una prestigiosa escuela de arte en la capital francesa, se da cuenta de que no puede permitirse la vida en París, así que decide participar en un reality de citas llamado The Honeypot. Su intención no es ganar, sino asegurarse un sueldo que le permita financiar su estancia en París, pero descubre que, en realidad, el programa no se rueda en Francia, sino en París, Texas, que casualmente le pilla cerca de su ciudad natal.

“Soy una gran amante de las comedias románticas, y una de las razones por las que disfruto tanto de este género es por el aspecto de escapismo. Espero que la gente se divierta viendo toda la comedia loca y ridícula, así como los momentos más emotivos”, declaraba Cosgrove en la promoción de la película.

De hecho, el filme juega precisamente con ese contraste, con el anhelo de la gran ciudad frente a la inesperada posibilidad de encontrar el amor en un entorno rural. Es en este contexto cuando aparece Trey (Pierson Fode), el atractivo galán del reality, cuya conexión con Dawn amenaza con cambiar sus intenciones de ser eliminada cuanto antes.

El París texano, que tiene su propia réplica de la Torre Eiffel coronada por un sombrero de vaquero, es un marco pintoresco para una historia que mezcla humor, enredos y también emoción. Para muchos espectadores, ese contraste es parte del encanto y puede que la clave del éxito que está teniendo en la plataforma.

