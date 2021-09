Netflix ficha al mítico Enterrador de 'Pressing Catch' para una película de terror interactiva al estilo de 'Black Mirror: Bandersnatch'

El mítico Enterrador de 'Pressing Catch' anunció su retirada como luchador profesional el año pasado con la estupenda docuserie 'Undertaker: The Last Ride', pero ahora va a reaparecer en Netflix con 'Escapa del Undertaker', una película de terror interactiva en la línea de 'Black Mirror: Bandersnatch'.

Una mansión repleta de trampas

La historia de 'Escapa del Undertaker' gira alrededor de cómo el Enterrador tiende una trampa en su mansión a The New Day, un famoso trío de luchadores. Lo que ellos no saben es que la mansión del Enterrador es una casa encantada repleta de desafíos sobrenaturales que amenazan con acabar con ellos.

Como apuntaba antes, 'Escapa del Undertaker' es una propuesta al estilo de 'Black Mirror: Bandersnatch', ya que quedará en manos del espectador decidir el destino de Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston, los tres integrantes de The New Day.

La película forma parte de la programación especial que prepara Netflix de cara a la celebración del próximo Halloween. Eso sí, en el caso de 'Escapa del Undertaker' no tendremos que esperar mucho más para poder verlo, ya que su estreno está previsto para el próximo 5 de octubre.

'Escapa del Undertaker' es la segunda producción resultante del acuerdo entre WWE y Netflix, pues el año pasado ya pudimos ver 'Mi primer gran combate', una película orientada a los más pequeños de la casa.