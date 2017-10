Netflix planea estrenar 80 películas originales a lo largo de 2018

Si crees que Netflix se está pasando con la cantidad de producciones de series y películas que se están gestando en su plataforma (por mencionar algunas recientes: 'Death Note', 'Fe de etarras', 'El juego de Gerald'...), toma asiento antes de escuchar sus planes para 2018. La cadena planea, según ha anunciado, estrenar 80 películas de producción propia, sin contar series. Nos salen alrededor de 40 en 2017, lo que supone duplicar la producción.

¿Significo eso que se duplicará también el dinero destinado a producción propia? No parece: Netflix invirtió 6.000 millones de dólares en el tema en 2017, cantidad que ascenderá a entre 7.000 y 8000 en 2018. No es demasiado dinero para una media de algo más de una película cada cinco días, aunque cada producción tiene sus exigencias: 'Okja' ha costado 50 millones de dólares, y 'The Irishman' de Scorsese costará 100.

Aún es pronto para determinar hasta qué punto Netflix se va a convertir con estas cifras en una competidora preocupante para las productoras tradicionales. Para empezar, es obvio que no emplea los mismos canales, pero también está claro que, por un lado le interesa la respetabilidad de premios y festivales, como ha demostrado el recorrido de 'Okja'. Por otra parte, Netflix va a producir películas que fácilmente podrían ser confundidas con estrenos tradicionales; el ejemplo más obvio quizás sea 'Bright', dirigida por David Ayer, escrita por Max Landis y protagonizada por Will Smith.

El habitual silencio de Netflix en torno a sus cifras y audiencias sigue haciendo muy complicado calcular qué repercusión puede tener este incremento en las arcas de la compañía. 'Los Angeles Times' comentaba hace unos días que el incremento de 5'3 millones de suscriptores en los meses de verano (alcanzando un total de 109 millones) no impedía que la plataforma siguiera teniendo una deuda que no parece bajar de más de veinte mil millones de dólares.

Del mismo modo, tampoco está claro hasta qué punto este incremento de la producción está relacionado con la retirada de Disney de la plataforma para crear su propio sistema de streaming, o con el anunciado incremento en las tarifas para suscriptores. Lo único que parece estar garantizado es que a lo largo del año que viene, las posibilidades de que veas tantas o más películas producidas por Netflix que por otras compañías son muy elevadas.