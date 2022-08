Qué ver en Netflix: este sobresaliente thriller de atracos pasó injustamente desapercibido en su momento y tienes sólo 48 horas para verlo

La frustrante situación con el cine comercial actual no es consecuencia directa de un empobrecimiento de los grandes blockbusters -aunque es cierto que muchos caen en un mínimo común denominador bastante pobre y olvidable-, sino por la perspectiva de que sean lo único que podamos encontrar en salas de cine. O que sean los únicos que realmente tienen posibilidades de triunfar.

Hay pequeños destellos de manera puntual a los que algunos nos queremos agarrar para pensar que no todo está perdido. Fenómenos no basados en propiedad intelectual como 'Todo a la vez en todas partes', 'Nop' o 'Elvis' (aunque se puede discutir si el Rey del Rock no es realmente propiedad intelectual en sí mismo) invitan a cierto optimismo, aunque también la agridulce sensación de que otras joyas no pueden tener esa suerte. Qué no daríamos algunos porque ese fuese el caso de películas como 'Viudas'.

Dejadas sin nada, capaces de todo

La película de Steve McQueen es la clase de thriller adulto con ambición y factura excelente que no abunda en las carteleras. Incluso está por encima de la media que solían poblar décadas como los noventa o los ochenta. Motivo por el que es una película con cierto culto, a pesar de un notorio fracaso comercial en salas.

El streaming en plataformas como Netflix le ha dado una buena segunda vida, aunque eso no es siempre valor seguro, como muestra su futura marcha de la plataforma después del 31 de agosto (también está en HBO Max, aunque con el momento que viven como para tener eso como una garantía).

Adaptando una miniserie británica de 1983, trasladando aquí la acción a la ciudad americana de Chicago, vemos como un grupo de hombres realiza un atraco fallido que termina costándoles la vida. Por si no fuera bastante trauma perderles, a sus esposas les viene también impuesta la deuda que ellos mismos estaban intentando saldar con el citado golpe.

Sin más remedio van a tener que coger las riendas del "negocio familiar", planificando su propio golpe para conseguir el montante suficiente para calmar las ansias de un grupo criminal de la ciudad. Un grupo del que casualmente está también detrás un candidato concejal de un barrio pobre de la ciudad, que se enfrenta al hijo del que estuvo ocupando el cargo durante largo tiempo y necesita ese dinero para financiar la campaña.

'Viudas': el cine adulto que necesitamos

No se puede negar que McQueen y su guionista Gillian Flynn son ambiciosos al intentar contener en dos horas las diferentes tramas y conjuras que la miniserie podía desplegar en varios episodios. La cosa es que mayormente lo consiguen, haciendo una sobresaliente unión del cine criminal, el de atracos, el thriller político e incluso un drama intimista y emocional que se cuela por las rendijas.

Se logra sostener por la escandalosamente buena dirección de McQueen, que rueda algunas secuencias de acción con maestría y saca todo el provecho de uno de los repartos más espectaculares de los últimos años. Viola Davis, Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Liam Neeson, Robert Duvall, Daniel Kaluuya y muchos más que nos dejamos sin mentar que también están brillantes. Y aun así, todo eso fue insuficiente para atraer el público a las salas. No cometáis su mismo error y aprovechad el streaming para recuperarla.