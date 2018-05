Ricky Gervais tiene nueva serie en Netflix donde dará rienda suelta a su odio por la humanidad

Después de unos cuantos años desde que viésemos 'Derek' se echaba de menos una nueva serie de Ricky Gervais. No es que el cómico estuviera precisamente parado: desde que finalizó aquella comedia ha hecho un par de películas ('Specials Correspondents', 'David Brent'), concursos ('Child Support') y especiales ('Humanity')... pero se echaba de menos una serie.

Así pues Ricky Gervais ha desvelado que está trabajando con Netflix en la producción de 'After Life' la nueva comedia creada y protagonizada por él. La serie constará de seis episodios, aunque no tiene todavía fecha de estreno.

Gervais interpreta a Tony, un hombre que lleva una vida perfecta. Pero, después de que su esposa falleciera repentinamente, en vez de suicidare decide empezar a empujar los límites de lo que se puede o no hacer y empieza a hacer y decir todo lo que le dé la gana. Algo que será complicado cuando todo el mundo decide intentar salvar a la buena persona que conocían.

Que la nueva serie de Gervais la vaya a producir con Netflix no debería ser sorpresa. Con la plataforma ya gestionó los derechos internacionales de 'David Brent: Life on the Road' así como sus monólogos, como este último.