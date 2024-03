En 'La sociedad de la nieve' aparecen los supervivientes reales de la tragedia, pero hay que pausar Netflix en estos momentos precisos para verlos

El primer cineasta español en ganar el Óscar no fue, contra todo lo que se piensa, José Luis Garci por 'Volver a empezar'. Fue 13 años antes, la misma edición en la que Luis Buñuel estuvo nominado a mejor película extranjera por 'Tristana'. Era 1970 y Juan de la Cierva y Hoces, el inventor del autogiro nacido en Madrid, se llevó el premio por crear un estabilizador óptico, el Dynalens, que fue utilizado en '¡Tora! ¡Tora! ¡Tora!'.

No se llevó la estatuilla per se, pero sí una placa que indica que aquella noche fue un español atreviéndose a soñar. Y este domingo en los Oscars 2024, J. A. Bayona compite por el triunfo con 'La sociedad de la nieve', aunque, siendo generosos, sus posibilidades son, digamos, limitadas.

Sociedad limitada

Antes de rodar una sola escena de 'La sociedad de la nieve', Bayona sabía que la clave era no faltar al respeto a los supervivientes de la catástrofe de los Andes. En total, 16 personas salieron con vida después de 72 días de penurias, y el director grabó más de cien horas de entrevistas con los 15 que aún viven y quisieron contar su experiencia para asegurarse de que, en lugar de ser un simple telefilm más tratando de hacer caja con una tragedia, tuviera su beneplácito.

De hecho, la primera persona que vio la película fue José Luis "Coche" Inciarte, justo antes de morir. No era la versión terminada, claro, sino un primer corte que servía para hacerse una idea. Los otros acabaron viéndola un par de meses antes del estreno, pero estuvieron pendientes a lo largo del proceso. Tanto, que incluso aparecen a lo largo y ancho del metraje. Y, si te fijas, tú también puedes verles.

Empezamos por el más obvio: cuando el reloj pasa de las dos horas puedes ver en pantalla a Roberto Canessa, vestido de médico (en la vida real es una eminencia de la cardiología) junto a Matías Recalt, que interpreta, precisamente, a Canessa en la película. Lógicamente, los cameos de los supervivientes reales tenían que ocurrir sobre todo al principio y al final, pero de alguna manera Bayona se encargó de que todos los que querían aparecer lo hicieran de una manera u otra.

Los cameos de la nieve

Precisamente es en sus primeros compases cuando Nando Parrado hace su aparición. Es el que le abre la puerta del aeropuerto, precisamente, al actor que coge su nombre, Agustín Pardella. Bayona no da puntada sin hilo.

Carlos Páez, por su parte, interpreta a su padre cuando lee los supervivientes por la radio. Su progenitor, que también se llamaba Carlos Páez y fue un muy reconocido pintor de Uruguay, escribió un libro sobre la tragedia titulado 'Entre mi hijo y yo, la luna'. El superviviente, por su parte, ha escrito tres libros sobre su experiencia entre 2007 y 2016.

Páez es el único que habla durante su cameo, por cierto, mientras que para ver al resto hace falta usar la lupa. Daniel Fernández Strauch está sentado en la segunda fila de la iglesia, a la izquierda, durante la misa en la que Gastón trata de convencer a Numa Turcatti de que vaya con ellos a Chile.

Por su parte, José Luis "Coche" Inciarte, que no llegó a ver la película terminada, está en la escena del bar, leyendo el periódico al fondo a la izquierda. El otro gran cameo más o menos importante es el de Joaquin de Freitas Turcatti, que saluda a Numa al principio de la cinta cuando va a casa con su moto.

Por su parte, Ramón "Moncho" Sabella, Antonio "Tintín" Vicentín y Gustavo Zerbino tienen cameos tan generales que, o bien son de apenas un segundo, o bien han desaparecido del montaje final. El resto de los supervivientes no quisieron (o no pudieron) salir en la cinta. Todo para hacer de esta la versión definitiva de una tragedia que ya ha sido llevada tres veces al cine con desiguales resultados.

Y no, la primera no fue '¡Viven!', sino 'Supervivientes de los Andes', una película mexicana que se lanzó solo cuatro años después del accidente. Por lo que sea, aquí no hubo cameos de ningún tipo.

