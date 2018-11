'The Ranch' es renovada por una cuarta temporada y no tenemos ni idea de qué está pasando en Netflix

Hay veces, sobre todo cuando hablamos de televisión tradicional, que da la sensación de que los responsables de las cadenas renuevan y cancelan sus series según caigan los dardos jugando borrachos a la diana. En estas últimas semanas parece que es Netflix la que está practicando tan (in)sano deporte y nos hemos enterado de la renovación de 'The Ranch'.

Así, a falta de estrenar la segunda mitad de la tercera temporada, la serie protagonizada por Ashton Kutcher tendrá una temporada 4 de veinte episodios que podremos ver cuando Netflix tenga algún hueco para ella. Probablemente entre 2019 y 2020.

Esta renovación viene después de un tiempo sin saber mucho más de una serie afectada por la primera oleada del #MeeToo. Danny Masterson, una de las estrellas de la serie, fue despedido el año pasado tras ser acusado de violación por cinco mujeres. Netflix decidió desentenderse de él para la tercera temporada.

Dax Shepard fue el encargado de "reemplazarle" en la temporada tres (parte 5 y 6, en la nomenclatura "netflixiana"), como recurrente. Papel que con esta renovación es recompensado con un papel regular en la serie junto a Kutcher, Sam Elliott y Elisha Cuthbert.

Alegaciones y polémicas aparte. Estamos en unas semanas en las que no sabemos exactamente qué está pasando por las cabezas responsables de la ficción en Netflix y el hecho de que la plataforma no nos ofrezca datos de audiencia nos despista aún más. 'The Ranch' es una serie que apenas hace ruido, pero les debe dar dinero, porque si no no se explica que renueven esta y que cancelen joyas como 'American Vandal'.