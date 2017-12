Suma y sigue: Netflix expulsa a Danny Masterson de 'The Ranch' por las acusaciones de violación

Un día después de confirmar el plan de continuar 'House of Cards' con una última temporada sin Kevin Spacey, Netflix ha anunciado el despido de Danny Masterson, uno de los protagonistas de la serie 'The Ranch', aunque su popularidad se debe a su papel en 'Esos maravillosos 70' ('That '70s Show'). El actor está acusado de violación.

"Como resultado de las discusiones en curso, Netflix y los productores han borrado a Danny Masterson de los guiones de The Ranch. Ayer fue su último día en el show, y la producción volverá a reanudarse sin él a principios de 2018", aclara el comunicado público de Netflix.

Masterson ya ha respondido a la decisión a través de su propio comunicado: "Obviamente estoy muy decepcionado por la decisión de Netflix de eliminar mi personaje de The Ranch. Desde el primer día he rechazado las escandalosas alegaciones contra mí. Nunca he sido procesado por un crimen, y ni mucho menos condenado por uno". A esto añade:

"En este país, se te presume inocente hasta que se comprueba que eres culpable. Sin embargo, en el clima actual, parece que se presume que eres culpable en el momento en que eres acusado. Lo entiendo y estoy deseando limpiar mi nombre de una vez por todas. Mientras tanto, quiero expresar mi gratitud al reparto y el equipo con el que he trabajado tan cerca durante las tres pasadas temporadas. No les deseo otra cosa que éxitos. También estoy agradecido a los fans que me han apoyado y continúan haciéndolo."

El origen de esta polémica se remonta al pasado mes de marzo, cuando tres mujeres acudieron al departamento de policía de Los Ángeles para acusar a Danny Masterson de asalto sexual a principios de la década de los 2000; el actor niega los hechos. A raíz del escándalo de Kevin Spacey, con Netflix expulsándole de 'House of Cards', las acusaciones contra Masterson volvieron a salir a la luz.

Curiosamente, la noticia de su despido llega poco después de conocerse que una de las supuestas víctimas se reunió con Andy Yeatman, ejecutivo de Netflix, para hablar sobre la decisión de mantener a Masterson en 'The Ranch'. Según The Huffington Post, Yeatman confesó a la mujer que no creían que las acusaciones de violación fuesen ciertas.

Al comenzar a circular la polémica historia, Netflix publicó un comunicado en el que calificaba las declaraciones de Yeatman "descuidadas, desinformadas, y no representan el punto de vista de la compañía". Lo cierto es que ha sido justo después de surgir esta última controversia, cuando la compañía ha tomado la decisión de echar al actor. Pura casualidad, ¿no?

¿Qué pasa ahora con 'The Ranch'?

Danny Masterson está fuera pero su personaje, Jameson 'Rooster' Bennett, sigue en la serie, de momento. 'The Ranch' se encuentra en la pausa de la mitad de la segunda temporada y tiene previsto regresar con nuevos episodios el 15 de diciembre, todavía con Masterson en el reparto. Al parecer, su despido se ha producido cuando ya habían rodado los diez primeros capítulos de la siguiente temporada y el plan es emitirlos así que "Rooster" desaparecerá en la segunda mitad de la temporada 3.

Claro que, teniendo en cuenta lo ocurrido con Spacey en 'House of Cards', no es descartable que vuelvan a grabar la tercera temporada por completo. Dependerá de la presión que noten y el efecto del despido en la serie.