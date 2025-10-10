Últimos 2 días para ver Netflix una de las mejores comedias románticas de los últimos años

Hollywood no se termina de convencer a sí misma del todo que recuperar la comedia romántica en a la oferta cinematográfica es una vía para que se genere un hábito de visita al cine más habitual. Cegados por los números más grandes, se obvia como el modesto pero positivo desempeño de cosas como ‘Sin malos rollos’ contribuye a largo plazo.

Un acuerdo lucrativo

Y si no es por eso, que al menos sea por volver a dar películas estupendas con poco más que el noble objetivo de servir como diversión simpática. Es lo que consigue esta extraña comedia romántica con Jennifer Lawrence que se puede ver en streaming a través de Netflix por tiempo limitado. El 11 de octubre es su último día en la plataforma.

Maddie se encuentra en cada vez más apuros económicos, y la gentrificación de su zona puede llegar a expulsarla de la casa en la que lleva viviendo toda su vida. Es por ello que tiene que aceptar un trabajo bastante inusual: intentar salir con un chico de 19 años a encargo de sus padres para intentar subirle la moral.

La clase de premisa ligeramente pasada de rosca que recuerda inevitablemente al cine de los Farrelly, pisando ocasionalmente charcos y tirando de notables interpretaciones de sus actores. Tanto en soltar los chistes como en lo físico, algo a lo que Lawrence se entrega de una manera refrescante para una actriz de su talla.

Gene Stupnitsky juega bien los códigos de las comedia romántica para algo que, a fin de cuentas, no lo es, saliéndose con la suya para dar un espectáculo bastante tradicional desde una historia que no lo es. En sencillita como ella sola, pero también encantadora y capaz de sacar unos cuantos momentos de carcajada. Ojalá algunas como esta cada año.

