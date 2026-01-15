Últimos días para ver en Netflix un drama olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Cine bélico en su máximo esplendor

Después de debutar como directora con el drama bélico 'En tierra de sangre y miel', Angelina Jolie se consolidó con 'Invencible (Unbroken)', un drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial que eleva la supervivencia y la resiliencia a niveles épicos. Jolie dio un salto enorme al adaptar la increíble historia real de Louis Zamperini, un atleta olímpico que terminó siendo capturado por los japoneses durante la guerra.

La película combina un guion coescrito por los hermanos Coen, la fotografía del legendario Roger Deakins y la música de Alexandre Desplat -e incluye una canción original de Coldplay-. Protagonizada por Jack O’Connell, no solo retrata el horror de la guerra, sino también la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad.

De lo mejor del cine bélico

Estrenada en el año 2014, 'Invencible' recaudó más de 160 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 65 millones, demostrando que el público supo responder. Y aunque es cierto que toca demasiados clichés de los cualquier otro drama bélico, merece realmente la pena. De hecho, así lo dejaron claro los de la Academia de Hollywood, que le otorgaron hasta tres nominaciones al Oscar, incluyendo la de la cinematografía de Deakins, que más tarde ganaría su primer Oscar por 'Blade Runner 2049' y un segundo por '1917'.

Otro de los elementos que destacan es Jack O’Connell, que brilla en el papel de Zamperini, mostrando tanto vulnerabilidad como fortaleza, consolidando su posición como uno de los actores más talentosos de su generación. Y, a su lado, el resto del reparto también lo complementa, aportando profundidad y humanidad a una historia de supervivencia y amistad.

Hay que tener en cuenta que Jolie ha explorado diferentes contextos bélicos en su carrera como directora, desde Camboya en 'Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya' hasta otros conflictos más abstractos en 'Without Blood'. Con 'Invencible' tuvo un talento especial para equilibrar la espectacularidad de la guerra con la intimidad emocional de sus personajes. Su habilidad para contar historias de resiliencia humana queda especialmente clara en los momentos más duros de la cinta, donde la lucha de Zamperini por sobrevivir y mantener su humanidad acaba siendo el verdadero corazón del filme.

Al final, la película es un relato inspirador y visualmente impactante sobre la capacidad de sobrevivir incluso en las circunstancias más extremas. Entre la dirección de Jolie, la fotografía de Deakins y la banda sonora de Desplat, cada escena está diseñada para sumergirnos en la angustia y la esperanza de Zamperini. Es una de las experiencias más completas sobre la Segunda Guerra Mundial del cine reciente, pero será mejor darse prisa si queréis verla en Netflix, porque la eliminarán del catálogo el 17 de enero.

