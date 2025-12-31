Últimos días para ver en Netflix esta obra maestra de Steven Spielberg. Un clásico imprescindible de la ciencia ficción que redefinió el cine familiar

Marcó a toda una generación y también definió para siempre la relación del cine con la emoción, la infancia y lo extraordinario. 'E.T., el extraterrestre' (1982) es una película que convirtió lo fantástico en algo íntimo y cotidiano, y que además sigue funcionando décadas después y emocionando de la misma manera que lo hizo el día de su estreno.

Steven Spielberg nos dejó aquí uno de sus relatos más personales, una historia sobre la amistad, la pérdida y el miedo a crecer que sigue siendo un referente absoluto del cine familiar y de ciencia ficción.

Por el poder de la amistad

El verdadero éxito de 'E.T.' está en su capacidad para conectar con cualquier generación. Da igual si la ves por primera vez o si te la sabes de memoria, su mezcla de humor, ternura y melancolía sigue intacta. La relación entre Elliott y el extraterrestre se construye a través de pequeños gestos, miradas y silencios que son mucho más elocuentes que cualquier diálogo grandilocuente.

En esta película, Spielberg demostró un dominio absoluto del ritmo y el tono. La película sabe ser luminosa y oscura cuando toca, y también cuándo debe apostar por la aventura y cuándo detenerse en la emoción. Es un ejemplo perfecto de cine familiar que no subestima al espectador y que trata la sensibilidad infantil con un respeto que era poco habitual en aquel momento.

Por otro lado, la banda sonora de John Williams es uno de los pilares que hacen de 'E.T.' una experiencia inolvidable. Sus temas no solo acompañan las imágenes, sino que hacen que las imágenes se nos queden gravadas. Hay momentos como la famosa secuencia de las bicicletas volando frente a la luna que no serían lo mismo sin la música que los acompaña.

Además, la película es toda una lección de puesta en escena y de efectos especiales. Incluso a día hoy, que ya estamos saturados de imágenes digitales de todo tipo, la criatura sigue resultando creíble y entrañable gracias al cuidado artesanal con el que fue creada y al cariño con se rodó.

Y ahora es un momento ideal para volver a verla o descubrirla si aún no se ha hecho, porque solo estará disponible en Netflix hasta el 3 de enero.

