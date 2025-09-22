Michael Jackson ostenta un récord intacto en los Premios Grammy, y todo gracias a Steven Spielberg y uno de sus más entrañables personajes

Nadie puede negar que Michael Jackson era un personaje lleno de extravagancias que dieron pie a la leyenda en la que se convirtió, pero más allá del ámbito de la música, su vínculo con las artes cinematográficas puede ser más estrecho de lo que creemos, y todo gracias a Steven Spielberg y uno de sus más queridos personajes.

Que Michael Jackson arrasara en unos Premios Grammy no es un dato menor: en la gala de 1984 se llevó ocho gramófonos en una sola noche, una cifra que aún se recuerda como un hito en la historia de los premios y cuya cosecha no fue solo por 'Thriller' y sus históricos singles; ya que entre los galardones había uno quizá inesperado para muchos, un premio que correspondió a un álbum narrado por el cantante para contar la fascinante historia de 'E.T. el Extraterrestre'.

El proyecto en cuestión no era un single más: se trataba de un audiolibro/álbum acompañante de la película de 1982, con música de John Williams y producido en parte por Quincy Jones; la edición incluía un storybook para leer a la vez que Jackson narraba la aventura del extraterrestre, e incluso cantaba la canción "Someone in the Dark", que al final tuvo un papel significativo para que Jackson pudiera hacer historia ese año.

La disputa legal que hizo historia

La concepción de este material tuvo su miga: se publicó en noviembre de 1982 casi al mismo tiempo que 'Thriller', lo que provocó tensiones con la discográfica de Jackson (Epic) y la producción de Spielberg, ya que no quería que saliera antes de que 'Thriller' hubiera completado su ciclo comercial; el lanzamiento se vio frenado y hubo acciones legales que llevaron a que aquella edición tuviera una vida comercial corta, aunque suficiente para llamar la atención y terminar siendo valorada por la Academia de la grabación.

Si se mira la noche de los Grammys en contexto, cabe reparar en la ironía: de todas las estatuillas que Jackson ganó ese año (Álbum y grabación del año), el que más orgulloso le dejó era, según declaró, el de mejor grabación para niños por su trabajo en la historia narrada de 'E.T.'.

Fue así como gracias a la visión de Spielberg y al cariño que el cantante tenía para el personaje, dicha grabación del álbum pudo realizarse: sin 'E.T.' no habría habido ese relato sonoro que permitió a Jackson explorar la narración infantil y obtener ese galardón.

Fotos de ABC

En Espinof | El ministro de Cultura de Israel arremete contra el cine de su país y amenaza eliminar sus recursos por una razón: una película sobre un niño palestino

En Espinof | El último largometraje dirigido por Danny DeVito es una película de terror que nadie ha visto porque lleva más de una década guardada en un cajón